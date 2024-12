TeamAltamura - Crotone: Mister Longo analizza il successo in trasferta (Video)

Crotone chiude il 2024 in grande stile: vittoria ad Altamura e auguri natalizi da Mister Longo

Una vittoria su un campo ostico per chiudere il 2024 in bellezza

Il Crotone di mister Longo si conferma macchina da gol in trasferta e chiude l'anno con un successo prezioso contro il TeamAltamura. Al termine del match, il tecnico ha commentato così la prestazione dei suoi:

"È stata una vittoria prepotente, importante, su un campo che sapevamo difficile. L’Altamura ci ha tolto il primo palleggio, ma i ragazzi sono stati maturi nel capire quando andare in verticale e quando mantenere il possesso. La capacità di soffrire in alcuni momenti e di essere economici e concreti ci ha permesso di portare a casa tre punti fondamentali."

La prestazione collettiva e il migliore attacco del campionato

Il Crotone, miglior attacco del torneo, ha dimostrato ancora una volta di essere letale davanti:

"Produrre tanto ci rende orgogliosi, ma dobbiamo lavorare per migliorare la percentuale di realizzazione. Oggi, nonostante la vittoria, ho visto qualche individualismo di troppo in zona gol: dobbiamo ricordare che un assist vale quanto una rete. Questo spirito collettivo sarà determinante per il nostro percorso."

Mister Longo ha voluto sottolineare la prova del reparto difensivo, spesso al centro delle critiche:

"Il nostro portiere e i difensori sono stati impeccabili. Anche chi è entrato a gara in corso, come Stronati, ha dimostrato di essere pronto. Questo spirito di gruppo è ciò che ci sta permettendo di essere protagonisti."

Un Natale sereno prima della ripresa contro la Cavese

Nonostante il buon momento, Longo non vede con dispiacere la pausa:

"I ragazzi meritano una settimana con le famiglie. Questo li aiuterà a ricaricare le energie per affrontare il prossimo impegno contro la Cavese, una squadra che ha dimostrato il suo valore mettendo in difficoltà il Benevento."

Il tecnico ha infine rivolto un messaggio speciale ai tifosi e a chi lavora quotidianamente per il club:

"Auguro buone feste a tutto il popolo rossoblù, alla proprietà e a chiunque sostenga il progetto Crotone. Questo successo è anche per loro."

Con una striscia positiva di 12 partite e una mentalità vincente, il Crotone si prepara a un 2025 che promette di consolidare il suo ruolo di protagonista nel campionato.