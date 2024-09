Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 21 settembre 2024

AL PING PONG KIDS BRONZO PER CLAUDIA MELIS E DECIMO POSTO COMPLESSIVO PER LA SARDEGNA

Non si è riusciti a migliorare o ad eguagliare il settimo posto dello scorso anno, ma per la rappresentativa sarda del Comitato FITeT non sono mancate le scosse di adrenalina che hanno comunque regalato interessanti riscontri nell’edizione n. 23 del Ping Pong Kids disputato a Terni e riservato agli under 11. Il decimo posto finale lascia comunque soddisfatto il tecnico regionale Francesca Saiu che è doppiamente felice per l’exploit della sua allieva di scuderia Claudia Melis (Muravera TT) che nell’over 1000 ha mostrato netti miglioramenti e un nitido salto di maturità. Solo per un soffio, nella costola del tennistavolo, non è apparsa tra le quattro big, gran parte delle quali aveva sconfitto nella prima fase (alla fine si è classificata settima). Ma il suo buon momento è stato sugellato dalla preparazione esibita nelle prove motorie che le è valso il podio più basso.

Sicuramente da questa esperienza trarrà nuova linfa anche il neofita Mattia Carrus (Tennistavolo Sassari), che forse complice anche l’emozione ha espresso solo in parte il suo potenziale nell’under 1000. Per lui dodicesima piazza nel tennistavolo e tredicesima nelle abilità fisiche.

PARLA L’ALLENATRICE FRANCESCA SAIU

La disamina dell’accompagnatrice sarrabese non può non partire dall’analisi della sua allieva Claudia Melis.

Francesca Saiu, Claudia Melis ha sorpreso anche te

Ha fatto degli ottimi risultati. Se poi si considerasse la combinata tra prova fisica e il tennistavolo, che quest’anno non è stata premiata, sarebbe arrivata terza. Ma ritorniamo a casa con un bagaglio d’esperienza importante, sotto diversi aspetti.

Scendiamo nei dettagli?

Claudia mi ha molto sorpreso perché ha affrontato tutte le gare del singolare in maniera esemplare. Nella prima parte del torneo è stata inserita in un girone da sette vincendo tutte e sei le sfide, mettendo sotto avversarie che conosce, decisamente avanti a lei in classifica e che successivamente sono andate a podio, confermando il loro alto livello confermato anche nel torneo di qualificazione a Lignano che si è disputato di lì a pochissimo. Merci, Buzzone, Giovine, e Francini sono tutte persone che fino a marzo/aprile non le davano scampo. E invece lei con molta tranquillità è riuscita ad imporsi.

Il giorno dopo però non ha mantenuto gli stessi standard

Inserita in un girone da quattro ha vinto ulteriori tre partite. Andata nel tabellone finale con un bottino di 9-0 e giunta al match che l’avrebbe consegnata alle semifinali, si è sciolta come neve al sole perdendo al quinto set. Probabilmente ha sentito un po’ di pressione, pazienza.

Si è rifatta nelle prove fisiche

Poteva arrivare seconda, ma ha avuto un problema mentre ne eseguiva una e non si ricordava come doveva chiuderla. Sono comunque contenta e mi auguro che per lei sia stata l’occasione per credere maggiormente in sé stessa. Ma come sempre c’è da lavorare tantissimo.

È il turno di Mattia

Mattia si affacciava per la prima volta ad una gara nazionale, si allena infatti da neanche un anno. Aveva alle spalle solo le sfide ai sardi giovanili. A Terni si è confrontato con diversi bambini conseguendo quello che ci si aspettava. Hanno influito inoltre le emozioni per il posto nuovo, una situazione diversa dal solito senza i suoi allenatori, e sicuramente dal punto di vista emotivo è stato un bel colpo. Ha affrontato il tutto con molta spensieratezza, ma i risultati non sono arrivati semplicemente perché è proprio agli inizi.

IN SETTE AL WTT DI LIGNANO

Il Palatennistavolo De Santis ha poi ospitato il Torneo Nazionale Giovanile valevole per la qualificazione WTT Youth Lignano 2024 in programma dal 7 al 13 novembre 2024. Tra le tesserate sarde emerge Francesca Seu che nel singolare del settore 2005-2006 ottiene il terzo posto, anche se il pass per il Friuli lo aveva già in saccoccia per essere stata convocata come componente della Nazionale giovanile. Come lei anche Laura Alba Pinna (Tennistavolo Sassari) che se anche non fosse stata un’azzurrina avrebbe ottenuto il lasciapassare perché nella categoria 2007-2008 si è fermata ai quarti.

Non salgono sul podio ma si qualificano Rossana Ferciug (2005 – 2006) del Quattro Mori Cagliari, Claudia Melis (2013) del Muravera TT e Federico Casula (2011/12) del Tennistavolo Sassari, anche loro spintisi fino ai quarti.

Inoltre in Friuli vedremo altre due atlete tesserate in Sardegna: Miriam Carnovale (Quattro Mori Cagliari) e Federica Interlandi (Muravera TT).

DALLA SARDEGNA PROFUMI DI TORNEI

Il Palatennistavolo di Cagliari apre i cancelli agli appassionati sardi per una due giorni open dai contorni originali ingegnati dall’entourage della Marcozzi Cagliari.

Nel pomeriggio di sabato 21 settembre si approprieranno dei tavoli gli over 1500 maschili e gli over 40 femminile. Domenica invece cominciano dalle 10 gli over 2500 maschili e gli over 150 femminili. Di pomeriggio sarà il turno degli over 17 maschili e femminili.

La formula di gioco recita che le gare si svolgeranno con gironi da 5/6 atleti/e che giocheranno due set su tre. I primi due del girone sono ammessi al tabellone finale in cui si giocheranno tre set su cinque. Ogni set termina ad 11 (golden point sul 10 pari).

A NORBELLO L’ESORDIO DELLE CATEGORIE

A breve cominciano anche i tornei di qualificazione. Primo appuntamento nella palestra comunale di via Azuni a Norbello, il 5/6 ottobre, dove si sfidano quarta, quinta e sesta categoria. Dalla locandina si evince che il pomeriggio di sabato 5 ottobre saranno in lizza i sesta. L’indomani alle 10 largo ai quinta. Nel primo pomeriggio attaccano i quarta.

Nella foto: Mattia Carrus e Claudia Melis (Foto Giuseppe Di Carlo)