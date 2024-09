Torna a Camaiore il Forum Internazionale della Formazione: la settima edizione il 19 e 20 ottobre

Torna per la sua settima edizione a Camaiore il Forum Internazionale della Formazione, di scena il 19 e 20 ottobre al Teatro dell’Olivo e al Cinema Borsalino. L’evento, presentato questa mattina in conferenza stampa, è organizzato dalla società di formazione TESEO, assieme al Comune di Camaiore e con la direzione scientifica del professor Alessandro Mariani dell’Università degli Studi di Firenze.

Tema di questa edizione sarà “Il Fattore Umano”, declinato in diversi modi e presentato sotto molteplici punti di vista, grazie anche alla partecipazione di autorevoli personaggi del mondo della formazione, della cultura e della società, come Umberto Galimberti e Massimo Recalcati, solo per citarne alcuni. “I ritmi vorticosi delle molteplici trasformazioni attualmente in corso a partire dalla crescita esponenziale dell’intelligenza artificiale - spiegano gli organizzatori - impongono un’attenta riflessione sulla centralità del “Fattore Umano”. Il tema guida sarà approfondito attraverso tre percorsi (rosso, verde e blu), ciascuno dei quali orientato ad affrontare l’argomento proposto con differenti prospettive.

“Obiettivo del Forum – sottolinea Sonia Ceramicola di TESEO - è quello di creare un’occasione di riflessione e confronto valorizzando l’importanza della formazione come processo continuo e trasversale, presente in tutte le fasi della vita”. In questi anni il Forum ha sempre dimostrato di saper appassionare e richiamare una platea eterogenea: educatori, insegnanti, studenti, genitori, professionisti. Si tratta, sia per noi che per chi parteciperà, di un'edizione speciale: non solo per il settimo anno consecutivo a Camaiore, ma anche l'occasione per festeggiare i 25 anni di attività di Teseo, ente che appunto organizza il Forum".

L’apertura della kermesse è in programma sabato 19 ottobre alle 9,30, con il saluto dei partecipanti e il seminario di apertura con Alessandro Mariani, Franco Cambi, Stefania Amadio, Rossana Casale e Padre Bernardo Gianni. Alle 11.30 il seminario dal titolo “Si può gestire la Rabbia? Strategie per trasformarla da limite in risorsa” con la psicologa Roberta Milanese. A seguire, dalle 12, “Uomini e pianeta terra: una relazione pericolosa” a cura del climatologo Luca Mercalli. Nel pomeriggio si riparte alle 15 con “Quando la vita era guidata dal cuore: emozioni e sentimenti nell’era della tecnica”, tenuto da Umberto Galimberti con introduzione dell’assessore alla cultura del Comune di Camaiore Claudia Larini. Dalle 16.15 “Scrivere/Pensare/Imparare con l’Intelligenza artificiale”, seminario introdotto da Federico Fastelli dell’Università degli Studi di Firenze e tenuto da Jeffrey Schnapp, direttore del metaLAB presso la Harvard University. A partire dalle 17.30 si parlerà di educazione affettiva con Massimo Recalcati: “Il desiderio come fattore umano” è il titolo del suo intervento.

La domenica, come da tradizione per il Forum Internazionale della Formazione, sarà giornata dedicata ai laboratori, sia per adulti che per bambini. Alle 9.30 “La scrittura autobiografica: un metodo tra formazione e cura”, tenuto da Duccio Demetrio della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Dalle 15.30 invece “Abbraccia la tua libertà”, percorso esperienziale per ascoltarsi e vivere in libertà la relazione con gli altri tenuto dall’attore e musicista Luca Mauceri. Laboratorio tutto dedicato ai bambini (dai 7 ai 12 anni) quello che avrà inizio alle 16 e sarà ospitato al Museo archeologico di Camaiore dal titolo “Gli altri siamo noi”.

"Il tema generale del fattore umano - ha spiegato il professor Alessandro Mariani, direttore scientifico del Forum Internazionale della Formazione- sarà approfondito attraverso tre percorsi, ciascuno dei quali orientato ad affrontare l'argomento proposto con differenti prospettive epistemologiche, in modo da coinvolgere un pubblico vasto. Nella società complessa del presente l'agenzia che può far cresce maggiormente il "fattore umano" - ha spiegato Mariani - è la scuola, anche e proprio nella sua autonoma di istituzione formativa per tutti, da valorizzare rispetto a principi di uguaglianza, di formazione umana, di intelligenza critica, di etica democratica e di cittadinanza attiva. Ed è a scuola che dobbiamo rimettere al centro le 'humaniora', che ci guidano a conoscere in realtà e in profondità quell'anthropos che deve essere il vero animatore e custode della nuova civiltà”.

“L’importanza che il Forum continua ad avere nel panorama formativo toscano e non solo riguarda l’interesse che, in ogni edizioni, è stato dato a temi che poi, ognuno di noi, vive ogni giorno nella propria quotidianità – commenta l’Assessore alla Cultura e ai Servizi Scolastici Claudia Larini -. L’Amministrazione non può che supportare con forza e convinzione questa iniziativa e credere nel lavoro di Teseo e di tutta l’organizzazione del Forum che, anche quest’anno, si presenta con un programma intenso e di indubbia importanza, che dà lustro alla Città”.

Le iscrizioni al Forum Internazionale della Formazione, gratuite ma obbligatorie, saranno aperte dal prossimo 1 ottobre sul sito https://www.forumform.it/