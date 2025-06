Francesco Seminario, ex sindaco di Casabona, torna libero

Tempo di lettura: ~2 min

Torna in libertà l’ex sindaco di Casabona: il Tribunale del Riesame revoca l’arresto a Francesco Seminario

Casabona (KR) – Francesco Seminario, 54 anni, ex sindaco di Casabona ed esponente del Partito Democratico, è tornato in libertà dopo mesi di detenzione e arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale che lo aveva portato all’arresto il 4 ottobre 2024 con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso.

La decisione dei giudici arriva dopo che, ad aprile, la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso dei difensori di Seminario – gli avvocati Giuseppe Napoli e Giovanni Sipoli – evidenziando gravi carenze nella motivazione dell’arresto, l’assenza di una valutazione delle memorie difensive e un quadro indiziario giudicato debole.

Il caso e l’operazione “Nemesis”

L’arresto di Seminario era avvenuto nell’ambito dell’operazione antimafia “Nemesis”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Catanzaro. Secondo l’accusa, l’ex primo cittadino avrebbe stretto un presunto patto elettorale con la cosca Tallarico in cambio di favori e appalti pubblici.

Un’accusa che, tuttavia, non ha retto al vaglio della Corte di Cassazione prima, e del Tribunale del Riesame poi. Già nell’ottobre 2024, il Riesame aveva escluso il concorso esterno in associazione mafiosa, pur mantenendo la misura cautelare per lo scambio elettorale politico-mafioso. Oggi, invece, è arrivata l’assoluzione totale da ogni misura restrittiva.

La difesa: “Nessun appalto alla famiglia Tallarico”

Durante l’ultima udienza, i legali di Seminario hanno presentato una memoria dettagliata, sostenendo l’assenza di qualsiasi legame privilegiato tra l’amministrazione comunale e l’impresa ritenuta vicina alla famiglia Tallarico. Hanno inoltre sottolineato come l’azienda, pur presente nella “white list” della Prefettura di Crotone, non abbia mai ottenuto appalti pubblici nel corso del mandato di Seminario.

Una ricostruzione che ha convinto i giudici, i quali hanno disposto la revoca integrale dell’arresto.

Il futuro politico di Seminario

La vicenda giudiziaria aveva spinto Seminario a dimettersi dalla carica di sindaco, provocando lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale di Casabona. Ora che è tornato in libertà e che le accuse sembrano smontarsi una dopo l’altra, resta da capire se e come vorrà tornare sulla scena politica locale.

