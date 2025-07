Torna "schermi - Cinema Multipiazza"

Tempo di lettura: ~6 min

La V Edizione illumina le serate estive con grandi film, ospiti e cultura

Novità: allarga i suoi confini e approda a Cosenza, Reggio Calabria, in Puglia, Lazio e Sicilia

La città di Catanzaro si prepara ad accogliere la quinta edizione di "SCHERMI - CINEMA MULTIPIAZZA", l'attesissima rassegna cinematografica – organizzata dall'associazione Divina Mania con il patrocinio del Comune di Catanzaro – che, per tutto il mese di luglio e agosto 2025, porterà il grande schermo nelle piazze e nei quartieri della città. Un'iniziativa che si conferma appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e per chiunque desideri vivere le serate estive all'insegna della cultura e del divertimento, con la partecipazione straordinaria di celebri volti del cinema italiano.

La manifestazione propone un cartellone ricco e variegato, spaziando dai grandi classici del cinema d'autore alle pellicole contemporanee di successo, offrendo un'occasione unica per riscoprire la magia del cinema all'aperto. Tutte le proiezioni e gli eventi sono a ingresso gratuito, rendendo la cultura accessibile a tutti.

Il programma vedrà la partecipazione di numerosi ospiti d'eccezione che presenteranno personalmente il film in programma, scelto appositamente da loro perché legati a quella pellicola da un ricordo, un'emozione o un aneddoto particolare, e dialogheranno con il pubblico.

Lunedì 21 Luglio, nel quartiere Gagliano (Piazza Fontana), Giuseppe Scoditti, attore e autore diplomato alla Civica Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi, noto per le sue partecipazioni a programmi televisivi come "Quelli che il Calcio" e "Bar Stella", presenterà "I due marescialli" di Sergio Corbucci.

Martedì 22 Luglio, nel quartiere Pistola (Viale Isonzo), Giancarlo Commare, attore italiano apprezzato per i suoi ruoli in serie TV di successo come "Skam Italia", "Il paradiso delle signore" e "Doc - Nelle tue mani", oltre a film come "Maschile Singolare" e "Nuovo Olimpo", introdurrà "La ricerca della felicità" di Gabriele Muccino.

Mercoledì 23 Luglio, nel quartiere Santa Maria (Piazza Chiesa S. Maria di Zarapotì), Vincenzo Nemolato, attore italiano vincitore del Premio Ubu e conosciuto per le sue interpretazioni in film come "Martin Eden", "L'ombra del giorno" e "La Chimera", nonché in serie TV come "Gomorra - La serie", accompagnerà la proiezione di "The Departed" di Martin Scorsese.

Giovedì 7 Agosto, nel quartiere Campagnella (Via Leonardo Da Vinci), Laura Adriani, attrice italiana amata per le sue partecipazioni in serie TV di successo come "I Cesaroni", "Cuori" e "A casa tutti bene - La serie", oltre che in film come "Tutta colpa di Freud", presenterà "Captain Fantastic" di Matt Ross.

Venerdì 8 Agosto, nel quartiere Lido (Piazza Brindisi), Michelangelo Mercuri, noto come N.A.I.P., con il suo progetto musicale di cantautorato elettronico, lancerà la proiezione di 8 1/2" di Federico Fellini.

Sabato 9 Agosto, sempre nel quartiere Lido (Piazza Brindisi), Gianmarco Saurino, attore italiano molto amato dal pubblico per le sue interpretazioni in serie TV quali "Doc - Nelle tue mani", "Che Dio ci aiuti" e "La legge di Lidia Poët", nonché in film come "Maschile singolare", introdurrà la commedia romantica "Harry ti presento Sally" di Rob Reiner.

Venerdì 22 Agosto, nel quartiere Pontepiccolo (Traversa Giovanni Flore), i Fratelli D'Innocenzo (Damiano e Fabio), registi, sceneggiatori, poeti e fotografi acclamati a livello internazionale, vincitori dell'Orso d'Argento per la Migliore Sceneggiatura a Berlino con "Favolacce" e registi di opere come "La terra dell'abbastanza" e "America Latina", presenteranno la loro opera "Dostoevskij".

Sabato 23 Agosto, nel quartiere Siano (Piazza Giovanni Papa XIII), Pierpaolo Spollon, attore italiano ampiamente riconosciuto per i suoi ruoli in popolari serie TV come "L'allieva", "Doc - Nelle tue mani", "Blanca" e "Che Dio ci aiuti", introdurrà il capolavoro "City of God" di Fernando Meirelles e Katia Lund.

A completare l'offerta culturale, "SCHERMI - CINEMA MULTIPIAZZA" ospiterà anche gli appuntamenti "Onda Calabra", approfondimenti e dialoghi sul mondo dell'immagine e della musica.

Giovedì 21 Agosto, nel quartiere Lido (Parco Gaslini), si terrà il talk "Emozionare con la luce" con Davide Manca, direttore della fotografia italiano con una vasta esperienza nel cinema e nelle serie TV, noto per il suo lavoro in film come "Et in terra pax" e per essere fondatore della rivista "Fabrique du cinéma".

Domenica 24 Agosto, sempre nel quartiere Lido (Parco Gaslini), Giacomo Triglia, talentuoso regista di videoclip musicali, descritto come un "mago delle immagini" e un narratore visivo, dialogherà su "Immagini per musica".

Un'ulteriore arricchimento della programmazione sarà la proiezione di cortometraggi finalisti del David di Donatello 2025, offrendo una vetrina sul meglio della produzione cinematografica breve italiana contemporanea.

La manifestazione è realizzata con fondi PAC. Partnes istituzionali di SCHERMI sono la Regione Calabria, Calabria Film Commission. Main sponsor: Hera. Con il contributo di Fondazione Carical e Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo. In collaborazione con Mubi, Focus Movie Academy, Indaco, Gesto&Parola, Hotel Guglielmo, Semplicemente Dischi, La Giusa, Toyota.

"Siamo entusiasti di riportare 'SCHERMI - CINEMA MULTIPIAZZA' nelle piazze di Catanzaro per la sua quinta edizione – afferma Mauro Lamanna, direttore artistico di SCHERMI, insieme a Gianmarco Saurino – Questa rassegna è un regalo alla città, un modo per valorizzare i nostri quartieri, promuovere la cultura cinematografica e offrire momenti di aggregazione e condivisione sotto le stelle. L'ingresso gratuito e la presenza di ospiti così prestigiosi testimoniano il nostro impegno nel rendere il cinema un'esperienza inclusiva e di alta qualità per tutti. Inoltre, siamo molto orgogliosi perché il progetto è cresciuto negli anni, registrando sempre più consensi ed apprezzamenti e quest'anno. Abbiamo ricevuto richieste da tantissimi altri territori e, oltre le tappe catanzaresi, saremo anche a Cosenza, Reggio Calabria e in Puglia, Lazio e Sicilia. Questa attenzione ci lusinga e ci motiva sempre più ad accendere il motore del nostro cinema su quattro ruote."

Durante la conferenza stampa, svoltasi nella sala concerti del Comune di Catanzaro, è intervenuta l'assessore comunale alla Cultura, Donatella Monteverdi: “E' un grande motivo di orgoglio vedere questo progetto espandersi con successo ben oltre i nostri confini provinciali e regionali. Quello che rende Schermi davvero speciale è la sua vocazione a realizzare incontri con l'intento di risvegliare uno spirito di comunità. Non si tratta solo di eventi ma di vere e proprie occasioni per le persone di connettersi, di sentirsi parte di qualcosa di più grande”.

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori a partecipare numerosi, per vivere un'estate sotto le stelle all'insegna delle storie e delle emozioni che solo il grande schermo sa regalare.

