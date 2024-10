Tutto pronto per RomaSposa 2024 e BMII, doppio appuntamento con il wedding

Roma Capitale del wedding con un doppio appuntamento dedicato al mondo dei matrimoni, in programma a Palazzo dei Congressi: dal 24 al 27 ottobre RomaSposa – Salone Internazionale della Sposa festeggia la sua storia di successo con la sessantesima edizione e le migliori tendenze e novità in mostra per il giorno delle nozze, mentre il 25 e 26 è il turno della decima edizione di BMII – Borsa del Matrimonio in Italia, l’evento che promuove l’attività di incoming e di internazionalizzazione legata al fenomeno del wedding tourism.

Taglio del nastro giovedì 24 ottobre alle ore 16:00

A inaugurare la nuova edizione di RomaSposa – giovedì 24 ottobre alle ore 16:00 a Palazzo dei Congressi - rappresentanti delle istituzioni che confermano l’interesse per una manifestazione capace di valorizzare la filiera produttiva e dell’artigianato di qualità del wedding: l’evento è infatti una vetrina dal respiro nazionale e internazionale oltre che un’opportunità commerciale per le per aziende espositrici di Roma e Lazio che operano in un settore rilevante per la nostra economia. Accolti dal Presidente di RomaSposa Ottorino Duratorre, saranno presenti al taglio del nastro della nuova edizione del Salone Internazionale della Sposa:

Roberta Angelilli - Vicepresidente Regione Lazio,Enrico Gasbarra - Presidente RomaEur, Claudio Carserà - A.D. RomaEur, Micol Grasselli con delega dell’ Assessore Giancarlo Righini, Valter Giammaria - Presidente Confesercenti Roma, Cosimo Peduto - Direttore Confesercenti Lazio, Eleonora Riccio - Presidente Federmoda CNA Roma.

Il taglio del nastro è anche l’occasione per presentare alle istituzioni la decima edizione di BMII – Borsa del Matrimonio in Italia, che inaugura il 25 ottobre con grandi numeri di successo. “Il trend delle coppie che scelgono il nostro paese per le nozze è in costante crescita: in particolare Roma e Lazio sono in cima alla lista dei desideri di molti dei visitatori della nostra Italia – spiega Ottorino Duratorre, presidente di RomaSposa e Borsa del Matrimonio. In questo rinnovato e cresciuto desiderio è parte importante BMII, l’evento BtoB che da 10 anni è accanto agli operatori presenti incentivandoli nell’internazionalizzazione. Quest’anno registriamo un incremento dei partecipanti del 20%, rigorosamente BtoB ospiterà operatori del Lazio e di altre regioni che si propongono come fornitori e organizzatori per i matrimoni di coppie estere. I buyer esteri, provenienti da 30 paesi diversi, sono sempre più motivati nella loro attività di incoming e ospitati a totale carico dell’organizzazione, dal viaggio all’accoglienza in hotel e a quant’altro necessario per rendere proficuo il loro lavoro.

Nei due giorni di workshop sono previsti fino a 30 incontri one to one per un totale di oltre 1.500 incontri individuali destinati a creare opportunità commerciali e una più diretta comunicazione. L’evento sarà visitato da personalità delle istituzioni, delle associazioni commerciali e dal mondo delle imprese e del turismo”.

Wedding settore fiorente e di interesse per istituzioni

“RomaSposa è un appuntamento che da sempre cattura altissima partecipazione da parte di pubblico e operatori del settore per l’alta qualità e grande professionalità dei servizi offerti per il giorno delle nozze – continua il Presidente Duratorre. In mostra alla 60a edizione saranno le proposte dei migliori rappresentanti dei diversi settori merceologici che compongono il mondo wedding. In più quest’anno, con l’area Wine Academy, abbiamo voluto porre maggiore attenzione al momento del brindisi, coinvolgendo pregiate realtà che proporranno al pubblico assaggi e consigli. Il ricco calendario di sfilate, l’evento nell’evento di RomaSposa, permetterà di vedere indossati abiti di altissima sartorialità e originalità, vanto della tradizione dell’ingegno Made in Italy che tutto il mondo ci riconosce”.

Presente a RomaSposa 2024 anche uno spazio espositivo della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Roma, insieme con una collettiva di imprese rappresentative delle migliori produzioni del territorio.