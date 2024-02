Una commedia ironica sulla vita e il condominio con Avio Focolari

Roma, 19 febbraio 2024 - In cartellone fino al 25 febbraio a Roma presso il Teatro 7 Off, “La Terrazza” con Avio Focolari. Una singolare commedia che offre uno sguardo intrigante sulla complessità umana, con momenti di risate e di riflessioni inserite in una scenografia che ritrae ovviamente una terrazza, luogo che nei condomini è generalmente il fulcro di tutte le vicende e dove si svelano i disagi personali che affliggono la società moderna.

La perdita del lavoro, la solitudine post-rupture, e la ricerca spasmodica di una falsa identità emergono come fili conduttori, tessendo una trama ricca di sfumature.

Gli attori, guidati da Avio Focolari, danno vita a personaggi diversi, dipinti con semplicità ed ironia, uniti inaspettatamente da scelte che li condurranno verso un finale che sorprende sia gli attori che gli spettatori.

In platea, spazio alle risate che si mescolano al piacere dello spettacolo, con intermezzi musicali originali come la suonata di chitarra con fischio polifonico di Avio Focolari, divenuta virale sui social.

Unendo il divertimento puro alla riflessione sulla complessità della vita moderna, “La Terrazza” fino al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma, conferma la maestria di Avio Focolari nel tratteggiare storie che colpiscono il cuore e stimolano la mente.

Maurizio LOZZI