US Catanzaro 1929: Marco Pompetti, il motore del centrocampo punta alla vittoria (Video)

US Catanzaro 1929 | Marco Pompetti in conferenza stampa: "Cresciamo partita dopo partita, ora vogliamo vincere"





Marco Pompetti, regista dell'US Catanzaro 1929, si è presentato in conferenza stampa con la serenità di chi sa di aver dato un contributo importante nelle ultime partite. Tra analisi del momento della squadra, riflessioni personali e sguardi al futuro, il centrocampista ha raccontato un Catanzaro in crescita, pronto a cercare quella vittoria che manca ormai da troppe gare.





Un ruolo cucito su misura





Chiamato a ricoprire il ruolo di regista davanti alla difesa, Pompetti sembra aver trovato la sua dimensione ideale:





"Sono contento delle ultime prestazioni, sia mie che della squadra. Davanti alla difesa mi sento a mio agio, ma sono sempre disponibile a giocare dove il mister ritiene più utile. L'importante è dare il massimo, indipendentemente dalla posizione".













Il pareggio di Reggio Emilia: una dimostrazione di forza





La recente sfida contro la Reggiana, terminata 2-2, ha mostrato un Catanzaro capace di reagire e imporre il proprio gioco:





“Andare sotto di due gol non è mai facile, ma siamo stati bravi a non mollare e a rientrare in partita prima dell’intervallo. Nel secondo tempo li abbiamo messi sotto, meritando forse qualcosa in più. È stata una grande prova di carattere”.





Pompetti, autore del gol che ha riaperto il match, ha riconosciuto l’importanza di quel momento:





“Accorciare le distanze prima dell’intervallo ci ha dato la spinta giusta. Se fossimo andati negli spogliatoi sotto di due reti, sarebbe stato tutto più complicato”.





Un Catanzaro in evoluzione





Con tanti volti nuovi e un allenatore al debutto, i giallorossi hanno dovuto trovare la giusta alchimia. Ora, però, i segnali sono incoraggianti:





“All’inizio è normale fare un po’ di fatica. Cambiano le idee, i metodi di lavoro e serve tempo per adattarsi. Ora, partita dopo partita, stiamo crescendo sia a livello di gioco che di gruppo. Il lavoro che facciamo durante la settimana inizia a dare i suoi frutti”.





Serve vincere: il focus sul futuro





Nonostante il Catanzaro abbia perso solo due delle prime 13 partite, i nove pareggi pesano e la squadra è determinata a cambiare marcia:





"Le prestazioni sono buone, ma sappiamo che per fare la differenza dobbiamo vincere. È quello che cerchiamo di fare ogni partita. La sosta sarà utile per prepararci al meglio alla sfida col Mantova, dove vogliamo tornare ai tre punti".













Il futuro di Pompetti: concentrazione sul campo





Con il contratto in scadenza a fine stagione, Pompetti ha voluto ribadire il suo legame con Catanzaro:





“Mi trovo benissimo qui, sia dentro che fuori dal campo. Per il resto, ci pensano il mio agente e la società. Io voglio solo restare concentrato sul campo e continuare a dare il massimo per questa squadra”.





Lo sguardo al Mantova





Con il pareggio di Reggio Emilia ormai alle spalle, l’attenzione è già rivolta alla prossima gara:





“Dopo nove pareggi, la vittoria è fondamentale. Vogliamo trasformare le buone prestazioni in successi, e faremo di tutto per riuscirci contro il Mantova”.





Le parole di Marco Pompetti tracciano il ritratto di un Catanzaro che cresce, si compatta e guarda al futuro con fiducia. L’appuntamento è per la prossima sfida, con una sola parola d’ordine: vincere.