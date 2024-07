US Catanzaro. La liberazione di Fulignati: tra emozioni forti e tattica accorta nel post-derby - Video

Sotto la lente, il portiere riflette sulla crescita tattica della squadra, la sua personale evoluzione e i sogni del campionato

Il recente derby ha lasciato una scia di euforia e di riflessioni tattiche per Andrea Fulignati, portiere chiave nella vittoria per 2-0. Durante una conferenza stampa carica di emozioni, Fulignati ha condiviso la sua "liberazione" dopo aver sigillato il risultato, una vittoria non solo per il punteggio ma anche per l'animo.

"Sì, è stato come tuffarmi verso i nostri tifosi - un'esplosione di gioia pura," esclama Fulignati, rivivendo il momento del suo secondo gol, un colpo che ha definitivamente messo a segno la supremazia nel match.

Le parole del mister, che hanno sottolineato un cambiamento tattico significativo, sono state un punto di partenza per un'analisi più approfondita da parte di Fulignati. "Non siamo più quelli di prima," ha commentato, alludendo a come le squadre avversarie studino e si adattino, costringendo così a continui aggiustamenti strategici.

La difesa è stata un tema dominante nella discussione: le ultime partite hanno mostrato un'attenzione maggiore e, come Fulignati enfatizza, anche una punta di fortuna - come dimostra il palo colpito da Antonucci. Questi dettagli, sommati ad un approccio di gioco più cauto, hanno contraddistinto la recente filosofia della squadra.

La conferenza ha toccato anche temi personali, come le voci di mercato che vedevano Fulignati come possibile partente nel gennaio scorso. "C'è stata un'opportunità professionale unica," ammette il portiere, esprimendo però la sua soddisfazione nell'essere rimasto, riaffermando il suo legame con la squadra e la città.

Sull'orizzonte tattico, Fulignati ha condiviso l'importanza del possesso palla nel sistema di gioco del tecnico Vivarini, sottolineando il proprio ruolo centrale in questa filosofia. Il portiere non si è limitato a parlare solo

di sé stesso ma ha anche esaltato il lavoro collettivo: "Tutto quello che facciamo, lo facciamo come squadra."

Quando gli è stato chiesto riguardo al suo ruolo di leader, sia in campo che in allenamento, Fulignati ha mostrato un atteggiamento umile ma determinato. La sua capacità di dirigere e, talvolta, di sgridare i compagni viene da un carisma naturale e da un desiderio di sfruttare al massimo l'opportunità attuale del campionato.

Per quanto riguarda il futuro, nonostante la giovane età, Fulignati non esclude l'idea di diventare allenatore, anche se per ora è concentrato sul suo ruolo attuale e sull'apportare il massimo contributo alla squadra.

"Non penso ancora all'allenare. Mi concentro su ciò che posso dare ora, qui, sul campo," ha concluso Fulignati, ponendo l'accento sull'importanza di mantenere alta l'attenzione e di non abbassare la guardia, soprattutto ora che il campionato entra nella sua fase cruciale.

La conferenza si è chiusa con un messaggio di speranza e di ambizione, con Fulignati e la sua squadra che guardano con ottimismo alle rimanenti 10 partite, sognando ad occhi aperti, ma con i piedi ben piantati a terra, consapevoli che ogni partita può riservare sorprese.

Di seguito il video integrale con Andrea Fulignati