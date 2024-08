Utilizzo della graduatoria OSS (già) Mater Domini e proroga delle graduatorie.

CATANZARO - Nel mese di ottobre 2024 andranno in scadenza alcune delle graduatorie che si sono formate nell’ambito sanitario ed amministrativo, con ciò divenendo urgente affrontare la questione della loro proroga nei prossimi giorni.

Così, anche in riferimento alla graduatoria Oss Ex Policlinico Mater Domini (delibera n.651/2022 del 25/10/2022) utile per la sostituzione di personale assente (a causa di malattia, gravidanze, aspettative, infortuni, etc), il Commissario della Dulbecco, Simona Carbone, ha confermato che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le prime “chiamate” di tutti quegli OSS rimasti fermi per anni e, che dobbiamo tutelare, in primis proprio con la proroga della validità della graduatoria e, che dovrà arrivare entro il mese di ottobre 2024.

Analoga questione si pone anche per le altre graduatorie in scadenza ad ottobre 2024 e, segnatamente alla graduatoria di collaboratore amministrativo presso la AO “Pugliese-Ciaccio” (oggi Dulbecco), pubblicata con delibera n. 743 del 24.10.2022, alla graduatoria di dirigente amministrativo presso l’ASP di Vibo Valentia pubblicata con Delibera n. 1780 del 24.11.2022, alla graduatoria OSS con scadenza ad ottobre del 2024 pendente sempre presso l'azienda sanitaria “Dulbecco” (ex Mater Domini).

Ed infine, anche alla graduatoria degli idonei al concorso per istruttore amministrativo/contabile presso i CPI della Regione Calabria, sia pur in scadenza a marzo 2025.

A tal proposito ho ritenuto doveroso interloquire con il Presidente Occhiuto per riportare le plurime sollecitazioni ricevute dai vari operatori collocati utilmente nelle varie graduatorie in imminente scadenza, al fine dell’adozione del tanto atteso atto di proroga, tenuto conto anche della fattiva attenzione del Presidente Occhiuto rispetto alle fondamentali e connesse tematiche della sanità e del lavoro e, che lo condurranno anche questa volta, ad assicurare l’esigenza di ottimizzare, in termini di celerità, economicità ed efficienza, le procedure assunzionali ed al contempo, di riconoscere la legittima aspettativa occupazionale e professionale di tutti quei calabresi che rientrano nelle graduatorie ancora vigenti già selezionati e pronti a dare il proprio contributo.

Il Presidente Occhiuto nel ribadire, come già detto nei vari decreti commissariali, che la scelta privilegiata è quella della prorogatio delle graduatorie in corso di validità, ha confermato che nelle prossime sedute di giunta verrà affrontata la questione delle graduatorie a rischio scadenza.

Con il chiaro intento di sostenere l’azione di governo della Regione, sarà mia cura proporre al Consiglio Regionale l’approvazione di una mozione con cui si chiederà alla giunta regionale di procedere alla proroga delle graduatorie sanitarie ed amministrative di imminente scadenza.

Antonello Talerico

Consigliere Regionale