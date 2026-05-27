Vado al Massima, il grande Cinema
Trasformare un luogo storico in un presidio culturale attivo attraverso una programmazione cinematografica capace di coniugare qualità artistica, inclusività e partecipazione. È questo l’obiettivo di “Vado al Massima”, il progetto di programmazione cinematografica ideato dall’Associazione Culturale Marte 2010 presso il Casale della Massima, promosso e sostenuto dal Municipio Roma IX.
L’iniziativa prende il via con il Festival all’aperto (Prima Fase): dal 5 al 7 giugno 2026, il Parco del Casale ospiterà un’arena cinematografica gratuita da 150 posti. Il programma esplorerà temi come il viaggio, l’identità e la convivialità, con una serata evento domenica 7 giugno dedicata ad Ettore Scola.
E da ottobre a dicembre 2026, “Vado al Massima” tornerà con una nuova serie di proiezioni cinematografiche a carattere didattico presso la sala conferenze del Casale della Massima. Un ciclo di incontri aperti al pubblico, con la partecipazione di artisti, autori e professionisti del cinema chiamati a dialogare con gli spettatori: un'occasione per avvicinarsi al linguaggio cinematografico in modo diretto, attraverso la visione e il confronto con chi quel cinema lo fa.
«Vogliamo che il cinema sia uno strumento di cittadinanza attiva» dichiarano gli organizzatori. «”Vado al Massima” non è solo una rassegna, ma un percorso che continuerà anche in autunno con matinée per le scuole e proiezioni serali per la cittadinanza». Associazione Culturale Marte 2010
«Il senso della rassegna "Vado al Massima" è quello di creare un cinema di prossimità, portandolo sotto casa, anzi tra le case di Laurentino-Fonte Ostiense, realizzando occasioni di comunità. Le proiezioni inizieranno venerdì 5 giugno ma proseguiranno fino a dicembre coinvolgendo cittadinanza e scuole. Perché il senso delle nostre politiche pubbliche culturali è quello di rendere accessibile bellezza e cultura dal punto della vicinanza dei luoghi e dei costi. Infatti l’ingresso alla rassegna sarà gratuito»., dichiara la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo.
IL PROGRAMMA
Venerdì 5 giugno 2026
- A partire alle 20.00 catering di benvenuto e saluti istituzionali
- Ore 20.30 introduzione al film a cura del giornalista e critico cinematografico Francesco Di Brigida
- Ore 21.15 film E.T. L’extraterrestre di Steven Spielberg (USA, 1982, 115’)
Sabato 6 giugno 2026
- ore 20.00 incontro col critico Stefano Cocci e presentazione del libro La febbre del sabato sera. 40 anni del film icona della disco music.
- Ore 21.15 film La febbre del sabato sera di John Badham (USA, 1977, 119’)
Domenica 7 giugno 2026
- A partire dalle ore 20 apericena di chiusura con Concerto degli Antropocene
- Ore 20,30 incontro con la famiglia Scola per un ricordo del grande regista Ettore Scola
- Ore 21.15 film La Cena di Ettore Scola (Italia, Francia, 1998, 126’)
Dalle ore 20:00 INGRESSO LIBERO
Info:
https://www.marte2010.net/vado-al-massima
Casale della Massima è in via Alfonso Gatto, 39 - 00143 Roma
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