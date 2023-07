Ventunesima edizione di Cinemadamare: un viaggio itinerante tra borghi calabresi e oltre 50 paesi. I dettagli

Ventunesima edizione di Cinemadamare: Un viaggio itinerante tra borghi calabresi e oltre 50 paesi

Per la prima volta durante questa sua ventunesima edizione, Cinemadamare approda in Calabria con una sfida tutta nuova, dato che la sesta tappa del più grande Campus Internazionale di Filmmakers al mondo non avrà sede in un singolo comune, come di consueto, ma in ben 5 cittadine differenti: Monterosso Calabro, Dasà, Polia, San Gregorio D'Ippona e San Nicola da Crissa sono i borghi ove i giovani cineasti della Carovana gireranno le loro opere.

Oltre tre mesi di Campus per un viaggio su e giù per l’Italia di 7500 km, con 200 Filmmakers da oltre 50 paesi, con tappe in 9 regioni dalla Lombardia alla Sicilia e, per la prima volta in assoluta, anche con 1 settimana in Francia, in Costa Azzurra: sono i numeri della ventunesima edizione di Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani cineasti, che dal 2003 si danno appuntamento in Italia per girare film lungo tutto lo Stivale in compagnia, e con la collaborazione, dei loro colleghi e coetanei italiani. I partecipanti della Kermesse si sono già messi