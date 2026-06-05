Via Verdi, aggredito “Eterno”: decisivo l’intervento del cameraman Syvestren

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri in Via Verdi, dove il leghista Ferenc Venturelli, conosciuto come “Eterno”, sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da cinque cittadini stranieri.

Secondo le prime ricostruzioni, Venturelli sarebbe stato accerchiato e scaraventato a terra durante l’aggressione. La situazione avrebbe rischiato di degenerare ulteriormente se non fosse intervenuto Syvestren, cameraman che si trovava insieme a lui.

Per fermare gli aggressori e scongiurare conseguenze più gravi, Syvestren avrebbe utilizzato dello spray al peperoncino, riuscendo così ad allontanare il gruppo. I cinque si sarebbero poi dileguati rapidamente nelle vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

Sull’episodio potrebbero fare luce eventuali testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.