Nicotera, fermato durante una cessione di droga arrestato un 39enne

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Controlli dei Carabinieri nel Vibonese: sequestrate dosi di cocaina, hashish, marijuana, bilancini di precisione e denaro contante

Arresto a Nicotera durante un controllo del territorio

Un 39enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Tropea con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Stazione Carabinieri di Nicotera, impegnati in attività di prevenzione e contrasto allo spaccio nel territorio vibonese.

La cessione di marijuana e la perquisizione domiciliare

Secondo quanto ricostruito, i militari avrebbero notato l’uomo mentre cedeva a un altro soggetto una dose di marijuana del peso di circa 13 grammi. Da quel momento è scattato l’intervento dei Carabinieri, seguito da una perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione sarebbero stati trovati e sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti, già suddivisi in dosi, insieme a materiale ritenuto utile per il confezionamento e la pesatura.

Sequestrati cocaina, hashish, marijuana e denaro contante

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto:

54 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 38,8 grammi; 16 dosi di hashish, per circa 90 grammi; 7 dosi di marijuana, per circa 24 grammi; 3 bilancini di precisione; 1.465 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Controlli antidroga nel Vibonese

L’operazione si inserisce nell’attività di controllo del territorio portata avanti dai Carabinieri nel Vibonese, con particolare attenzione ai reati legati allo spaccio di droga e alla sicurezza delle comunità locali.

L’arresto del 39enne conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, soprattutto nei centri dove l’attività di controllo quotidiana rappresenta un presidio fondamentale di legalità.

Parole chiave SEO

Nicotera, Carabinieri Nicotera, droga Nicotera, arresto per spaccio, cocaina hashish marijuana, controlli antidroga Vibonese, Compagnia Carabinieri Tropea.