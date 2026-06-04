Meteo Italia, ultima fase instabile poi torna l’Anticiclone delle Azzorre

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Il tempo cambia volto nel weekend con più sole, temperature gradevoli e caldo senza eccessi

Dopo giornate segnate da forte instabilità, temporali e sbalzi termici, l’Italia si prepara a una fase meteo più stabile. Prima del miglioramento definitivo, però, sarà necessario superare un’ultima perturbazione atlantica, attesa tra giovedì e venerdì, con piogge e temporali soprattutto al Nord. Secondo le ultime indicazioni meteo, da domenica 7 giugno l’Anticiclone delle Azzorre dovrebbe riportare condizioni più soleggiate e un clima estivo piacevole, con massime generalmente comprese tra 28 e 32 gradi. (iLMeteo.it)

Ultimi temporali prima del miglioramento

La fase più instabile riguarderà soprattutto Alpi, Prealpi, Valpadana, Liguria, Lombardia, Piemonte e parte del Centro-Nord. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, in particolare tra il pomeriggio di giovedì e la prima parte di venerdì.

Sul resto della Penisola, invece, il tempo resterà più stabile, con cieli spesso sereni o poco nuvolosi e temperature ancora miti.

Weekend con più sole e clima gradevole

Da sabato il quadro inizierà a migliorare, anche se non mancheranno residui temporali di calore sui rilievi, soprattutto tra Alpi e Prealpi. La vera svolta è attesa da domenica 7 giugno, quando l’alta pressione tornerà a rinforzarsi sull’Italia.

Non si tratterà, almeno nella prima fase, del classico caldo africano afoso e intenso, ma di un caldo più moderato e sopportabile, legato all’Alta Pressione delle Azzorre. Una configurazione che richiama la cosiddetta estate “di una volta”, con sole, temperature gradevoli e minore sensazione di afa.

Temperature tra 28 e 32 gradi

Le massime si porteranno su valori estivi ma senza eccessi, generalmente tra 28 e 32 gradi. Sarà quindi una fase favorevole per attività all’aperto, turismo e weekend al mare, pur con attenzione ai possibili acquazzoni pomeridiani nelle zone montuose.

Possibile nuova instabilità la prossima settimana

La stabilità dovrebbe durare diversi giorni, ma non mancano alcune incognite. Le mappe a medio termine indicano la possibilità di qualche rapido rovescio al Nord intorno a martedì 9 giugno e, verso metà mese, un possibile aumento delle temperature per il ritorno di correnti più calde di origine africana.

Per ora, però, la notizia principale resta il cambio di scenario: dopo l’ultima perturbazione, l’Italia potrà godersi una fase di meteo stabile, più sole e un caldo estivo senza eccessi.