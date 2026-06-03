Meteo Italia, arriva una fase instabile: temporali, grandine e calo delle temperature tra Centro e Nord

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Maltempo in arrivo: cambia il quadro meteorologico sull'Italia

Dopo diversi giorni caratterizzati da sole e temperature quasi estive, il meteo sull'Italia è pronto a cambiare volto. Una serie di perturbazioni provenienti dall'Atlantico porterà una fase di instabilità diffusa, con temporali intensi, possibili grandinate, raffiche di vento e un generale abbassamento delle temperature, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord.

La presenza dell'anticiclone che aveva garantito condizioni stabili durante la fine di maggio sta progressivamente cedendo il passo a correnti più fresche e umide provenienti dall'oceano, favorendo la formazione di fenomeni temporaleschi anche localmente intensi.

Temporali e grandine tra Nord e Centro: le aree più a rischio

Le giornate centrali della settimana saranno quelle maggiormente interessate dal maltempo. Le regioni del Nord e parte del Centro vedranno il passaggio di sistemi perturbati in grado di generare rovesci temporaleschi, localmente accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

Particolare attenzione dovrà essere prestata:

alle pianure del Nord;

alle aree pedemontane alpine e prealpine;

alle regioni tirreniche centrali;

alle zone interne dell'Appennino.

In questi contesti non si escludono accumuli di pioggia significativi in tempi brevi, con possibili disagi alla circolazione e locali allagamenti.

Temperature in diminuzione dopo il caldo di fine maggio

Uno degli effetti più evidenti del cambio di circolazione sarà il sensibile calo delle temperature. Dopo i valori elevati registrati negli ultimi giorni di maggio, il ritorno delle correnti atlantiche favorirà un clima più fresco e gradevole.

Le temperature si porteranno generalmente su valori più vicini alle medie stagionali, con una sensazione particolarmente evidente nelle regioni settentrionali e nelle aree interne del Centro Italia.

Breve tregua, ma il maltempo potrebbe tornare

Tra una perturbazione e l'altra si potrebbero registrare momenti di temporaneo miglioramento. Tuttavia, la situazione atmosferica resterà piuttosto dinamica e non completamente stabile.

Le schiarite saranno alternate al passaggio di nuove nuvolosità, soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica, dove continueranno a svilupparsi fenomeni convettivi nelle ore più calde della giornata.

Weekend con più sole ma attenzione ai temporali di calore

Nel corso del fine settimana la situazione dovrebbe gradualmente migliorare grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo. Il sole tornerà protagonista su gran parte del Paese e le temperature inizieranno nuovamente a salire.

Nonostante il miglioramento generale, non mancheranno i classici temporali di calore tipici dell'inizio dell'estate. Le zone più esposte saranno:

Alpi e Prealpi ;

; rilievi appenninici;

aree montane e collinari interne.

Si tratterà comunque di fenomeni generalmente localizzati e di breve durata, che non comprometteranno l'intera giornata.

Torna il caldo: temperature verso i 30 gradi

Con il progressivo rafforzamento dell'anticiclone, le temperature torneranno a crescere soprattutto sulle regioni tirreniche del Centro Italia, in Sardegna e in Sicilia.

Nel corso del weekend si potranno nuovamente raggiungere valori prossimi ai 30-32°C, mentre al Nord si registreranno massime comprese mediamente tra i 27 e i 29 gradi.

Le previsioni per la prossima settimana

Gli ultimi aggiornamenti indicano una possibile ulteriore espansione dell'alta pressione nel corso della prossima settimana. Se la tendenza verrà confermata, l'Italia potrebbe vivere una fase più stabile e soleggiata, con temperature in progressivo aumento e un ritorno di condizioni pienamente estive.

Resta comunque da monitorare l'evoluzione delle correnti atlantiche, che potrebbero continuare a influenzare soprattutto le regioni settentrionali e le aree montuose del Paese.

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