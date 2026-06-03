Paura a Roccelletta di Borgia: vasto incendio in collina minaccia villette e locali

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

BORGIA (CZ) – Un vasto incendio sta tenendo con il fiato sospeso la comunità di Roccelletta di Borgia. Il rogo, divampato nella serata odierna, ha avvolto una vasta porzione collinare, creando un fronte di fuoco esteso e visibile a chilometri di distanza, persino dai quartieri a nord di Catanzaro.

Strutture e abitazioni a rischio

Le fiamme stanno minacciando da vicino diverse aree sensibili. Il fronte principale si sta sviluppando nei pressi di una nota discoteca della zona e di un cantiere nautico. A causare la massima allerta è però la presenza di alcune villette residenziali situate a ridosso dell'incendio: il forte bagliore notturno e la densa colonna di fumo che si è levata in cielo hanno gettato nel panico i residenti.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente confluite tre squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da diverse autobotti. I colli di bottiglia creati dal terreno e la fitta vegetazione stanno rendendo le operazioni complesse, ma l'azione dei pompieri è incessante. Due gli obiettivi prioritari:

● Circoscrivere il fronte del fuoco per evitare che si alimenti ulteriormente.

● Creare una barriera di protezione a ridosso delle abitazioni e delle attività commerciali sparse nell'area.

Stato attuale: Al momento le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non si registrano feriti o intossicati, e non sono ancora stati quantificati i danni materiali.

Cause da accertare

Le origini del rogo restano ancora da chiarire. Solo una volta domate completamente le fiamme, le autorità competenti e i tecnici dei Vigili del Fuoco potranno effettuare i rilievi necessari per determinare la natura dell'incendio (dolosa o colposa). Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.