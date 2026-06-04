Giornata dello Sport a Taverna: studenti protagonisti tra inclusione, fair play e solidarietà

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Un evento che unisce sport, scuola e valori educativi

Una giornata ricca di entusiasmo, partecipazione e condivisione ha animato l'Istituto Comprensivo "Costantino Mustari" di Taverna, dove gli studenti della scuola secondaria di primo grado hanno preso parte a una coinvolgente Giornata dello Sport dedicata al movimento, all'inclusione e alla solidarietà.

L'iniziativa, promossa dai Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze, è stata realizzata con il supporto del progetto Scuola Attiva Junior e grazie al prezioso coordinamento della professoressa Rotondaro, che ha sostenuto e accompagnato l'organizzazione dell'evento fin dalle sue fasi iniziali.

La manifestazione ha rappresentato un'importante occasione per valorizzare il ruolo dello sport scolastico come strumento di crescita personale, socializzazione e cittadinanza attiva.

Tornei, gare e attività sportive per tutti gli studenti

Alla giornata hanno partecipato gli alunni provenienti dai diversi plessi dell'istituto, riuniti in un clima di festa e collaborazione.

Nel corso della mattinata si sono alternati tornei di calcio a 5, incontri di pallavolo e prove di atletica leggera, permettendo agli studenti di mettere in campo non soltanto le proprie abilità motorie, ma anche valori fondamentali come il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e il fair play.

L'obiettivo non era soltanto quello di competere, ma soprattutto di vivere lo sport come esperienza educativa, favorendo l'inclusione di tutti i partecipanti e la costruzione di relazioni positive tra compagni.

Docenti in campo tra sorrisi e partecipazione

Uno dei momenti più apprezzati della manifestazione è stato senza dubbio quello che ha visto protagonisti anche gli insegnanti.

Accogliendo l'invito e l'entusiasmo degli studenti, alcuni docenti hanno partecipato a una simpatica partita di pallavolo, trasformandosi per qualche minuto da insegnanti ad atleti. Un gesto semplice ma significativo che ha contribuito a rafforzare il rapporto tra scuola e studenti, regalando momenti di allegria e condivisione.

Questa esperienza ha dimostrato come lo sport possa abbattere le distanze e creare occasioni di dialogo autentico tra tutte le componenti della comunità scolastica.

La solidarietà al centro della Giornata dello Sport

Oltre all'aspetto sportivo, la manifestazione ha assunto un profondo valore umano grazie alla raccolta fondi organizzata durante l'evento.

Le offerte volontarie raccolte consentiranno infatti di sostenere l'associazione Angeli del Sorriso, realtà impegnata nel promuovere iniziative di solidarietà e sostegno alle famiglie.

Il ricavato sarà devoluto in memoria di Mattia e Giorgia, due giovani compagni che continuano a essere ricordati con affetto dall'intera comunità scolastica. Un gesto che ha trasformato una giornata di sport in un importante momento di riflessione, memoria e vicinanza.

Lo sport come strumento di inclusione e cittadinanza attiva

Manifestazioni come questa confermano il valore educativo dello sport a scuola, capace di favorire il benessere fisico, sviluppare competenze relazionali e trasmettere principi fondamentali per la crescita dei giovani.

La Giornata dello Sport dell'Istituto Comprensivo Costantino Mustari di Taverna ha rappresentato un esempio concreto di come la scuola possa diventare un luogo in cui si intrecciano educazione, partecipazione, inclusione e solidarietà.

Un'esperienza che ha lasciato un segno positivo negli studenti e che testimonia ancora una volta il ruolo centrale dello sport nella formazione delle nuove generazioni, non solo come attività fisica, ma come autentica palestra di vita.