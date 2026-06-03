Italia convincente in Lussemburgo: decide Pio Esposito, ottima prova degli Azzurrini. In evidenza anche Favasuli

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Gli Azzurri superano il Lussemburgo grazie a una rete di Pio Esposito. Prestazione positiva della squadra di Baldini, con il calciatore del Catanzaro protagonista sulla fascia destra.

La Nazionale conquista una meritata vittoria per 1-0 contro il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg, confermando buone indicazioni sul piano del gioco, dell’organizzazione e dell’atteggiamento. La formazione guidata da Baldini ha mostrato qualità nel possesso palla, equilibrio difensivo e una costante propensione offensiva, costruendo diverse occasioni da rete e concedendo pochissimo agli avversari.

A decidere l’incontro è stato Francesco Pio Esposito, autore del gol vittoria a inizio ripresa. Tra le note più positive della serata spicca anche la prova di Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro, che ha disputato una gara di grande applicazione, attenzione e maturità.

Italia padrona del campo fin dai primi minuti

L’approccio degli Azzurri è stato subito convincente. La squadra ha occupato stabilmente la metà campo avversaria, cercando di sviluppare il gioco attraverso il possesso e le accelerazioni sulle corsie laterali.

Le prime occasioni portano la firma di Pio Esposito, sempre pericoloso nell’area lussemburghese, mentre Ndour, Pisilli e Koleosho hanno contribuito a mettere costantemente sotto pressione la retroguardia di casa.

Il Lussemburgo ha provato a difendersi con ordine, ma nel corso del primo tempo è stato costretto soprattutto a contenere le iniziative della Nazionale italiana.

Favasuli protagonista sulla fascia destra

Tra gli elementi più interessanti della gara c’è stata la prestazione di Costantino Favasuli, schierato titolare da Baldini sulla corsia destra.

Il calciatore del Catanzaro ha interpretato il ruolo con grande attenzione tattica, garantendo equilibrio tra fase difensiva e supporto offensivo. Sempre puntuale nelle chiusure e disponibile ad accompagnare la manovra, Favasuli ha contribuito alla fluidità del gioco azzurro offrendo una prova concreta e di sostanza.

La sua prestazione conferma la crescita mostrata durante la stagione e rappresenta un segnale importante anche in ottica futura per il percorso con la maglia azzurra. Al 67’ il commissario tecnico ha deciso di sostituirlo con Fortini dopo oltre un’ora giocata ad alto livello.

Pio Esposito firma il gol partita

Il momento decisivo della gara arriva al 49’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Pisilli, Pio Esposito svetta sopra tutti e con un preciso colpo di testa supera Moris firmando il vantaggio italiano.

Per l’attaccante si tratta del quarto gol in otto presenze con la maglia azzurra, un dato che conferma il suo ottimo momento di crescita e la sua capacità di incidere anche nelle gare più chiuse.

Azzurri vicini più volte al raddoppio

Dopo il vantaggio l’Italia continua a spingere alla ricerca del raddoppio.

Al 59’ è Pisilli a sfiorare il gol colpendo il palo dopo una splendida azione sviluppata sulla sinistra da Koleosho. Poco dopo arriva un’altra grande opportunità per gli Azzurri con Fini, che da posizione favorevole non riesce però a trovare lo specchio della porta.

Anche Bartesaghi prova a lasciare il segno con una potente conclusione dalla distanza, mentre nel finale l’Italia controlla il match senza correre particolari rischi.

Una vittoria che rafforza il percorso della Nazionale

Oltre al risultato positivo, la sfida contro il Lussemburgo lascia indicazioni incoraggianti per Baldini. La squadra ha mostrato organizzazione, intensità e qualità nelle due fasi di gioco.

Tra i protagonisti della serata spiccano Pio Esposito, autore della rete decisiva, Pisilli, sempre nel vivo della manovra offensiva, e Costantino Favasuli, che ha confermato le sue qualità con una prestazione solida e convincente.

Tabellino

Lussemburgo-Italia 0-1

Marcatore: 49’ Pio Esposito.

LUSSEMBURGO: Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto (67’ Kadamani); Thill (77’ S. Thill), Martins, Olesen (86’ Gonçalves), Moreira (86’ Curci), Bonhert (67’ Mahmutovic); Sinani (86’ Duarte). CT Strasser.

ITALIA: Donnarumma; Favasuli (67’ Fortini), Chiarodia, Comuzzo (75’ Mane), Bartesaghi (87’ Ahanor); Ndour, Lipani (75’ Dagasso), Pisilli; Cherubini (67’ Fini), Esposito (75’ Camarda), Koleosho (87’ Inacio). CT Baldini.

Cronaca

49’ Pio Esposito

L’Italia vince 1-0 grazie alla rete dell’attaccante nerazzurro e chiude una gara dominata sul piano del gioco e delle occasioni.