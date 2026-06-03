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Salute. Pavimento pelvico, a Crotone corso ECM su prevenzione cura e ambulatori dedicati

Nicola Cundò
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Salute. Pavimento pelvico, a Crotone corso ECM su prevenzione cura e ambulatori dedicati
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Il 4 e 5 giugno 2026 alla Biblioteca del Presidio Ospedaliero ASP KR due giornate formative per professionisti sanitari

Si terrà il 4 e 5 giugno 2026 presso la Biblioteca del Presidio Ospedaliero ASP KR il corso ECM residenziale dal titolo “La prevenzione e la cura nelle alterazioni del pavimento pelvico. Proposta progetto apertura di ambulatori dedicati”.

L’iniziativa, promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, rappresenta un momento importante di formazione e confronto sul tema della salute del pavimento pelvico, con particolare attenzione alla prevenzione, alla riabilitazione e alla presa in carico multidisciplinare della donna.

Il corso è destinato a tutte le professioni sanitarie e riconosce 19,5 crediti ECM. L’ID evento è 20-1788.

Un progetto per rafforzare la sanità di prossimità

Il tema del pavimento pelvico assume oggi un ruolo centrale nella tutela della salute femminile. Le alterazioni pelvi-perineali possono incidere profondamente sulla qualità della vita, interessando aspetti fisici, psicologici, relazionali e sociali.

Per questo motivo, il corso si inserisce in una visione più ampia di sanità territoriale, orientata alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla costruzione di percorsi assistenziali integrati.

L’obiettivo è promuovere la nascita di ambulatori dedicati alla valutazione e alla cura delle disfunzioni del pavimento pelvico, offrendo alle pazienti servizi specialistici più vicini al territorio e riducendo la necessità di spostamenti fuori provincia o fuori regione.

Responsabili scientifici e professionisti coinvolti

I responsabili scientifici del corso sono:

Dott.ssa Giuseppina Bruni

Dr Domenico Galea

Dott.ssa Vittoria Amato

Le giornate formative vedranno il coinvolgimento di diverse figure professionali, tra cui ginecologi, ostetriche, fisioterapisti, urologi e psicologi. Un approccio multidisciplinare fondamentale per affrontare in modo completo le problematiche legate al pavimento pelvico femminile.

Il programma del 4 giugno 2026

La prima giornata inizierà con la registrazione dei partecipanti e l’introduzione del corso. Seguiranno i saluti istituzionali con la Direzione Strategica, il Direttore di Dipartimento Dr Antonio Belcastro e il Presidente dell’Ordine OPO di Catanzaro, Cosenza e Crotone Maria Assunta Caligiuri.

Tra gli interventi previsti:

La funzione del pavimento pelvico vissuta dalla donna e osservata con la figura ostetrica

Fisiopatologia delle disfunzioni pelvi-perineali

Presentazione di casi clinici delle disfunzioni urogenitali

Gestione ostetrica in ambulatorio dedicato alla riabilitazione del pavimento pelvico

Valutazione e programmi fisioterapici per l’intervento terapeutico riabilitativo

Nel pomeriggio spazio ai lavori di gruppo su casi clinici e approcci terapeutici, con tutor dedicati e confronto tra i partecipanti.

Il programma del 5 giugno 2026

La seconda giornata sarà dedicata agli approfondimenti clinici e riabilitativi. Dopo la registrazione dei partecipanti, si parlerà di indicazioni mediche per l’avvio alla riabilitazione del pavimento pelvico, gravidanza, post parto e consapevolezza perineale.

Tra i temi trattati:

Riabilitazione del pavimento pelvico in gravidanza e nel post partum

Ricorticalizzazione del pavimento pelvico, consapevolezza perineale e respirazione

Impatto psicologico dei disturbi del pavimento pelvico

Attività pratica avanzata con strategie riabilitative ed educazione del paziente

Tavola rotonda e confronto tra esperti

Proposta di ambulatori dedicati attraverso un progetto pilota

La giornata si concluderà con le riflessioni finali, i punti chiave del percorso e il questionario ECM.

Perché parlare di pavimento pelvico è importante

Il pavimento pelvico è una struttura fondamentale per il benessere della donna. Sostiene gli organi pelvici, contribuisce alla continenza urinaria e fecale, partecipa alla funzione sessuale e assume un ruolo essenziale durante gravidanza, parto e post parto.

Le disfunzioni possono manifestarsi con incontinenza, dolore pelvico, prolasso, difficoltà posturali, disturbi sessuali o disagio psicologico. Spesso, però, questi problemi vengono sottovalutati o affrontati tardivamente.

Investire nella prevenzione delle alterazioni del pavimento pelvico significa migliorare la qualità della vita delle donne e costruire percorsi sanitari più efficaci, accessibili e personalizzati.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni sono disponibili online sul sito www.asp.crotone.it.

Segreteria organizzativa: Settore Formazione

Responsabile: Dott.ssa Rosalba Leotta

Email: [email protected]

Telefono: 0962 924067

Il corso rappresenta un passaggio significativo per la crescita della sanità territoriale a Crotone e per la costruzione di servizi dedicati alla prevenzione, valutazione, trattamento e riabilitazione delle disfunzioni del pavimento pelvico.


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Argomenti:
corso-ecm-pavimento-pelvico 2026 prevenzione-riabilitazione crotone formazione-sanitaria

Scritto da Nicola Cundò

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