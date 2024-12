Salute. Virus misterioso in Congo: a Lucca un paziente con sintomi sospetti

Guarito e dimesso, nessun rischio di contagio secondo le autorità sanitarie

Lucca - All’ospedale San Luca è scattato l’allarme per un paziente che ha mostrato sintomi compatibili con il misterioso virus che ha già causato 30 decessi nella Repubblica Democratica del Congo. L’uomo, un cinquantenne rientrato in Italia dopo aver lavorato a circa 700 km dalla zona colpita dal focolaio, è stato ricoverato dal 22 novembre al 3 dicembre per febbre e anemia. Attualmente, è guarito e non rappresenta un rischio per la comunità.

L’ospedale, in linea con il protocollo di massima cautela, ha avvisato l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), inviando campioni biologici per ulteriori analisi. L’iniziativa è stata presa dopo che è emersa la notizia del focolaio congolese nella regione di Panzi.

Precauzioni e accertamenti

Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, ha dichiarato in una nota: "La sintomatologia influenzale del paziente poteva essere riconducibile alla malattia che sta colpendo il Congo, ma non ci sono segnali di pericolo imminente."

L’uomo, ricoverato inizialmente per febbre e anemia, è stato dimesso in buone condizioni. Spartaco Sani, responsabile delle malattie infettive dell’ospedale di Lucca, ha confermato che il paziente è stato richiamato per ulteriori accertamenti solo per scrupolo, specificando: "Al momento, non c’è alcun rischio di contagio per la popolazione."

Il contesto internazionale

Il focolaio in Congo ha acceso l’attenzione globale, con casi documentati nella regione di Panzi. Nonostante il paziente lucchese provenisse da un’area relativamente lontana, la rapidità con cui si è intervenuti sottolinea l’efficacia del sistema di sorveglianza sanitaria italiano.

L’Asl Toscana nord ovest ha ribadito che, al momento del ricovero, non era ancora nota l’esistenza del focolaio in Congo. Tuttavia, la tempestività nell’informare l’ISS e il richiamo per accertamenti dimostrano un’attenzione scrupolosa verso la salute pubblica.

Conclusioni

Le autorità invitano alla calma. L’assenza di sintomi nei familiari del paziente e le dichiarazioni ufficiali sull’assenza di pericolo di contagio rassicurano la popolazione. I test condotti dall’Istituto Superiore di Sanità saranno fondamentali per confermare l’origine della sintomatologia e dissipare ogni dubbio.

