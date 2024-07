Opera in 3 volumi dell’Accademia dei Bronzi Non è facile scommettere sulla nuova poesia. Non lo è perché i veri poeti sono pochi, ma soprattutto per il fatto che la poesia non ha alcun mercato. E gli editori, tranne rarissimi casi, rifiutano qualsiasi proposta letteraria che ruota intorno a Callipe. Intendiamoci, parliamo dei veri editori, non di quelli che si dichiarano tali e chiedono ingenti somme agli autori per pubblicare i loro volumi. Sono anche rare le iniziative pubbliche a sostegno dei poeti e della Poesia. “Carmina non dant panem”, né porta consensi in termini elettorali.

E allora le iniziative che ancora resistono, contro questo dilagante disinteresse, sono quelle messe in campo da alcune (pochissime in verità) associazioni culturali che gestiscono gratuitamente e senza attingere a finanziamenti pubblici valide iniziative promozionali perché considerano la poesia come importante strumento di crescita collettiva culturale e sociale.

Tra le varie associazioni che operano da vari anni a livello nazionale c’è l’Accademia dei Bronzi, fondata da Vincenzo Ursini, poeta catanzarese di “lungo corso”, vincitore nel lontano 1973 del Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e autore di vari volumi tra i quali “Mio Sud”, premio “Terra d’Agavi” nel 2023. Cinquant’anni di assidua attività letteraria (che contemplano anche ben 10 edizioni del Premio “Città di Valletta”, realizzato da Ursini a Malta unitamente al Presidente di quella Repubblica), saranno festeggiati nei prossimi mesi, con la pubblicazione dell’opera “Voci Poetiche del XXI secolo” che l’Accademia dei Bronzi invierà gratuitamente a 50 biblioteche pubbliche nazionali “per fare in modo – dice Ursini – che i poeti meno conosciuti di oggi abbiamo l’opportunità di diffondere gratuitamente i loro scritti”. L’inclusione nell’opera (tre volumi per complessive mille pagine) non comporta, infatti, alcun impegno economico.

Questi gli autori inclusi nel 1° volume: Agresta Bernardina, Aiello Cira, Aiello Concetta, Aiello Franca, Aiello Velia, Alfano Anna, Alì Angelina, Amelio Biagio, Ancona Giulia, Angeletti Elvio, Angotti Concetta, Angotti Rosy, Annunziata Salvatore, Antibo Lorenzo, Antonucci Erika, Ardizzone Deborah, Argiolas Teresa, Arnone Cipriano, Atzori Giusy, Autunno Ettore, Baldi Angela, Bambi Stefano, Bandiera Roberta, Barbero Biagio, Barbieri Mariella, Barraco Antonina, Basile Marisa, Basso Solidea, Batignani Gabriella, Battista Luciana, Bavia Roberta, Bellantone Daniela, Belloni Simonetta, Bentivogli Mattia, Berardinelli Palma Catia, Bernio Mariella, Bianchi Valentino, Bianco Antonietta Angela, Biasuzzo Sabina, Bile Alessandro, Bisciari Thimmy Enea, Bocotti Massimo, Bognanni Rosaria, Bondi Francesco, Bondi Loredana, Borali Lisetta, Borgese Maria Concetta, Boscia Marisa Pia, Bruni Marco, Bruno Michele, Buongiorno Liliana, Cafiso Caterina, Caiola Mery Jenifer, Caione Donato, Calabrese Antonio, Calabrò Nancy, Calura Emanuela, Calzuolo Rosanna, Camellini Sergio, Canetto Valeria, Cantafio Angela Rita, Capellupo Lucio Antonio, Cappella Lilia, Capria Francesco Saverio, Carboni Simona, Caruso Vincenzo, Casagni Enzo, Casati Roberto, Castagnola Paolo, Castelluccio Natalia, Cecchetti Manuela, Celeste Giusy, Celestino Alfonso, Chiapparo Anna Maria, Chiapperini Samuele, Chiappetta Angelo, Chiarello Rosa Maria, Chiricosta Rosa, Ciacci Giulia, Ciancio Mina, Ciervo Antonio, Cinnirella Pasqualino, Cipriano Cipriano, Cocco Angela, Cofano Elisa, Colacrai Davide Rocco, Colicchio Maria Rosaria, Colombo Carla, Colombo Ornella Clelia, Comi Luigi Gregorio, Conigliaro Francesca, Conte Vincenzo, Corciulo Salvatore, Corigliano Maddalena, Cosco Paola, Cossiga Mauro, Costanzo Carmela, Cribari Giovanna, Crisapulli Paola, Crotti Osvaldo, Cuzzocrea Alessia, D’Adamo Annamaria, D’Agostino Rosanna, D’Agrusa Giuseppe, D’Alessio Fabio, Dalpasso Chiara, D’Ambrosio Incoronata, D’Amico Francesco, D’Andrea Fernando, D’argenio Maurizio, D’Auria Antonio, De Angelis Cristina, De Toffol Annalinda, De Vito Francesco, Dell’Isola Antonio, Dello Iaco Antonio, Demasi Stefania, d’Errico Francesca, Di Bella Martina, Di Castri Maria Beatrice, Di Francesco Luisa, Di Marco Francesco, di Martino Pasqualino, Di Palma Raffaele, Di Pasquale Mariarita, Di Pinto Alberto, Di Pompeo Lucia, Diodati Emilia, Domeniconi Chiara, Donato Sebastiano Bernardo Ciddio, d’Urbano Ilaria Maria, Erovereti Maria, Errico Maria Carmela, Esposito Ciro, Fanuli Sonia, Farris Elisabetta, Favotto Sara, Fenu Giampiero, Ferrrara Iolanda Erminia, Ferraris Daniela, Fiacca Nadia, Fiori Sebastiano Mario, Fiscella Paola, Flagelli Teresa, Fortina Manuel, Foscale Luca, Fraboni Ugo, Franzini Gianni, Fratto Nuccia Parrello, Frisullo Lucio, Fuda Alessandra, Fusar Poli Donata, Fusco Pietro, Gabrieli Claudia, Galasso Anna Letizia, Galati Giuseppe, Galiazzo Sabrina, Gatti Gloria, Gentile Ela, Gerbino Salvatore, Ghiribelli Francesca, Giallombardo Constantine, Giavelli Elena, Giorgetti Gessica, Giovene di Girasole Elisa, Giovinazzo Rosanna, Giusti Marta, Gori Edoardo, Grazzi Lorenzo, Griggio Gloria, Guadagno Antonietta, Guida Romualdo, Hamureac-Chirila Liliana, Iachelli Michelangelo, Iacoangeli Silvia, Iadanza Francesca, Ianigro Patrizia, Iannarone Marianna, Igor Issorf, Innorta Sara, Intermite Maria Rosaria, Iorio Gino, La Moglie Salvatore, Lagrotteria Vincenzo, Lamonaca Savino, Landro Caterina, Lapiana Pietro, Lasco Roberto, Laugelli Maurizio, Laurendi Monica, Lazzari Silvia, Lazzarin Chiara Anna, Lazzaro Emanuela, Leo Donato, Leonardi Daniela Anna, Liberatore Alba, Liberatore Elisabetta, Lillo Concetta (Titty), Lofaro Teresa, Lomastro Teresa, Lopetuso Samantha, Luchesi Patrizia, Maccioni Franco, Maddes Massimo, Magalì Labarthe, Magistrati Chiara, Magnano Domenica, Malagodi Gisella, Malara Giovanna, Malatacca Angela Maria, Malavolti Massimo, Manca Marinella, Mantella Angela Ada, Mantovani Gabriella, Mariel - Abbrescia Maria, Marino Bruna, Martinetti Gianni, Maugeri Giusy, Mazza Mauro, Mazzamurro Francesco Maria, Mazzanti Lorenzo, Medri Carlo, Meli Floriana, Melita Rosario, Mercuri Cesare Teodoro, Milana Iacopo, Minniti Giuseppe, Miola Stefania, Misasi Francesca, Mistretta Giuseppe, Molignano Angelica, Mollo Maria, Mongiusti Lidia, Montesano Rosella, Mormandi Giuseppina, Mortati Patrizia Elisabetta, Motto Ros Marco, Mulas Mariella, Munizza Salvatore, Mura Cosimo, Muscarella Elvira Domenica, Napolitano Anna, Nardo Domenico, Negrini Stefania, Nicastro Lucia, Nicolazzo Silvana, Nisticò Adriana, Nucciarelli Eleonora, Onnis Paola, Orlando Davide, Pafumi Lucia Caterina, Pagni Alessandro, Paisa Liliana, Pajno Annamaria, Paladino Aurora, Palazzesi Gianni, Panebianco Gaetano, Panetta Rosita, Papaleo Rossana, Pappalettera Anna, Parrinello Paola, Passalacqua Vittorio, Patrito Armando, Patti Picciolo Angie, Pecoraro Maria, Pedrini Maurizio, Pellegrinelli Monia, Pellegrini Anna, Petroni Sonia, Petullà Michele, Pinna Fabio, Piro Tiziana, Pivelli Filippo, Polli Marco, Pometti Pietro, Potenza Francesco, Preite Antonella, Priolo Rosanna, Proietti Antonella, Pullano Antonietta, Raimondo Rosalba, Randazzo Maria Emanuela, Ranieri Anna Rachele, Raniolo Antonio, Recchi Giuseppe, Riccobono Giuseppina Geraldina, Rigliaco Emma, Rinforzi Lolita, Risalvato Flavia, Rizzardi Monica, Rizzo Lina, Roffredo Lisa, Romano Emanuela, Romeo Antonella, Romeo Luciano, Rotundo Rina, Ruberto Francescomaria, Ruscelli Niccolò, Ruscitti Claudia, Rusconi Matteo, Russo Domenico, Rutigliano Mario, Saccà Ada, Sala Alessandro, Saldi Francesco, Sancineti Ilina, Santoro Cinzia, Saracino Gianluca, Saracino Maria, Saracino Stefania, Sarra Anna, Maria Antonietta, Scaltrito Mara, Scarpato Emilia, Scisci Emma, Siciliano Roberta, Sicoli Angelica, Siligardi Raffaella, Simbari Luca Vincenzo, Sorbara Caterina, Sorcinelli Alessandra, Soricone Fabio, Spagna Massimo, Spanò Gaetano, Spartaco Assunta, Spataru Liliana, Spera Teresa, Sperino Assunta, Spoto Maria, Stagno Giovanni, Staita Merelinda, Stillo Giuseppe, Stochino Emanuele, Strada Marina, Tabarrani Alisa, Tagliani Caterina, Talarico Maria Teresa, Tallarita Maria, Tamiano Antonella, Terazzi Tecla, Teresi Giovanni, Tirotta Jolanda Anna, Toncli Maria Laura, Tornabene Lucia, Travaglini Domenico, Trimarchi Laura, Tringale Giuseppe, Tulelli Paolo, Turiano Giuseppa, Ungari Barbara, Unida Maria Luigia, Ursini Vincenzo, Valdinoci Fabio, Vargas Alexandra, Varlese Filippo, Vercesi Silvia, Veschi Gabriella, Vespari Marco, Vicari Vincenzo, Villani Luca, Villirillo Vito Antonio, Visconti Marco, Zirino Corrada.

I suddetti poeti sono stati selezionati direttamente dall’Accademia dei Bronzi tra tutti coloro che negli anni precedenti avevano aderito alle iniziative del sodalizio culturale catanzarese. Nei prossimi mesi sarà avviata la selezione per la realizzazione del 2° e 3° volume.