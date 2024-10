Weekend di maltempo al Centro-Nord: forti piogge in arrivo, poi svolta anticiclonica per Halloween

Forte perturbazione nel weekend: piogge intense al Centro-Nord, ecco le previsioni

Maltempo in arrivo anche nel weekend – Nessuna tregua dal maltempo neanche per l'ultimo fine settimana di ottobre. Una nuova ondata di piogge interesserà gran parte del Centro-Nord, con il meteo che continuerà a mostrare instabilità, specialmente tra sabato 26 e domenica 27 ottobre.

Le cause – Un vortice ciclonico posizionato sulla Penisola Iberica sta intensificando un sistema perturbato, già attivo al Centro-Nord, mentre il Sud resta protetto da un lieve anticiclone, godendo di condizioni stabili.

Sabato: rischio nubifragi al Nordovest

Sabato 26 ottobre sarà critico per il Nordovest, in particolare per il basso Piemonte e la Liguria, dove si prevedono piogge abbondanti con accumuli che potrebbero superare i 100 mm in poche ore. Questa situazione non è inconsueta per l’autunno, quando i contrasti termici e i venti sul Mar Ligure possono generare temporali autorigeneranti, con possibili criticità idrogeologiche.

Le precipitazioni si estenderanno gradualmente a Lombardia, Triveneto e Toscana settentrionale, pur con intensità minore. Il resto d’Italia resterà stabile sotto l’influenza dell’alta pressione, destinata a rafforzarsi nelle ore successive.

Domenica: ancora piogge al Nordovest, stabilità al Centro-Sud

Domenica 27 ottobre porterà altre piogge al Nordovest e in Sardegna, mentre l’anticiclone africano garantirà tempo stabile e temperature in aumento al Centro-Sud, con prevalenza di sole.

Prossima settimana: l’Anticiclone Africano domina, temperature in rialzo fino a Halloween

Dopo settimane di maltempo, è in arrivo un cambiamento radicale. Da lunedì 28 ottobre, un vasto anticiclone africano si estenderà dal Nord Africa verso il Mediterraneo, coprendo anche l'Italia. Ci aspetta un periodo di clima stabile, soleggiato e con temperature sopra la media, specialmente al Centro-Nord.

Attenzione alle nebbie – Alta pressione in autunno significa anche stagnazione atmosferica, che favorirà il ritorno delle nebbie nelle pianure del Nord e nelle valli interne al Centro, in particolare nelle ore notturne e al mattino presto.

Previsioni per Halloween e Ognissanti – Questa condizione di staticità atmosferica durerà fino a Halloween e probabilmente fino a venerdì 1° novembre, con temperature superiori alle medie. Tuttavia, per il Ponte di Ognissanti si profilano cambiamenti: una massa di aria fredda potrebbe interessare l'Italia, portando una brusca variazione meteo. (iLMeteo)

In aggiornamento

Allerta Arancione della Protezione Civile per la giornata di oggi, Sabato 26 ottobre 2024:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale