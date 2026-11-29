Colgate - Dentifricio Triple Action 12x75ml (Consegna in 48 Ore), Dentifricio Protezione contro la Carie, Denti Bianchi, Alito Fresco, Protezione Smalto, Formula Sbiancante e Rinfrescante
4,8 su 5 su Amazon, 786 recensioni
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Caratteristiche
- TRIPLA AZIONE PER DENTI PIÙ SANI: Il dentifricio Colgate Triple Action offre una protezione completa contro la carie, lasciando i denti forti e sani.
- PROTEZIONE DELLO SMALTO: La formula arricchita con fluoro rinforza e protegge lo smalto dentale, rendendolo il dentifricio ideale per la protezione dello smalto nell'uso quotidiano.
- DENTI PIÙ BIANCHI E LUCENTI: Questo dentifricio sbiancante rimuove delicatamente le macchie superficiali, garantendo denti visibilmente più bianchi, per un sorriso luminoso e pulito.
- AZIONE RINFRESCANTE PER UN ALITO FRESCO: Il dentifricio rinfrescante di Colgate lascia una sensazione di freschezza duratura, grazie alla sua formula studiata per combattere i cattivi odori.
- CONFEZIONE FAMILIARE DA 12 TUBI: Con 12 tubi da 75ml, Colgate Triple Action è perfetto per garantire una scorta prolungata di protezione completa e freschezza per tutta la famiglia.
Dettagli
- Formato
- 75 ml (Confezione da 12)
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
Colgate - Dentifricio Triple Action 12x75ml (Consegna in 48 Ore), Dentifricio Protezione contro la Carie, Denti Bianchi, Alito Fresco, Protezione Smalto, Formula Sbiancante e Rinfrescante costa 11,34 € su Amazon.it, rispetto a 25,68 € di prezzo precedente (risparmio 14,34 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 16:44; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 786 recensioni.
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