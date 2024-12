“365 Pillole di inchiostro – L’agendario dell’anno” di Daniela Saraco: un viaggio quotidiano tra emozioni e riflessi di vita

Planet Book annuncia la pubblicazione di 365 Pillole di Inchiostro – L’agendario dell’anno, il nuovo e affascinante progetto letterario di Daniela Saraco, docente, giornalista e scrittrice di grande sensibilità e talento. Questo libro-interattivo si propone come un compagno indispensabile per affrontare ogni giorno con motivazione, riflessione e consapevolezza.

Un’opera unica: diario, agenda e libro di ispirazione

Non un semplice libro e non una tradizionale agenda: 365 Pillole di Inchiostro è una guida per chi desidera riempire le proprie giornate di pensieri profondi, spunti motivazionali e spazio per lasciare il segno del proprio vissuto. Con uno stile inconfondibile, Daniela Saraco unisce l’intimità della scrittura personale alla forza evocativa di aforismi e riflessioni che parlano al cuore di ogni lettore.

“Non è mai questione di tempo, ma di intensità.”

Questa è una delle molte perle che rendono quest’opera un dono prezioso per chi desidera vivere appieno ogni istante. Le pagine si trasformano in un dialogo interattivo tra l’autrice e il lettore, invitandolo a riempire gli spazi vuoti con i propri pensieri, appuntamenti e sogni.

L’essenza del tempo e dell’amore

Concepito come un viaggio lungo 365 giorni, questo libro riflette sulla percezione del tempo e sul valore che esso assume nelle relazioni, nei sentimenti e nella crescita personale.

“Il tempo è percepito diversamente da ciascuno di noi, ma è nell’amore che esso si annulla, creando una dimensione dove conta solo l’intensità.”

Daniela Saraco: una voce autentica e versatile

Autrice di opere apprezzate come Il Bianco e Il Nero, Gli Inadeguati e Come l’acqua del mare, Daniela Saraco si distingue per la capacità di trasformare le emozioni in parole che ispirano e lasciano un segno profondo. Con una laurea in Scienze Umanistiche, in Pedagogia e un Master in Didattica delle Discipline Psicologiche e Filosofiche, l’autrice unisce sensibilità letteraria a una profonda comprensione dell’animo umano.

Perché leggere “365 Pillole di inchiostro”?

- Un’esperienza quotidiana: ogni giorno una frase motivazionale che illumina la giornata.

- Uno spazio per te: l’agendario è anche un diario personale, dove annotare riflessioni, appuntamenti e ricordi.

- Un invito alla consapevolezza: il libro è un viaggio per imparare ad amare sé stessi, il proprio tempo e gli altri.

- Un compagno per tutti: adatto a lettori di ogni età che vogliono trasformare la loro routine in un’opportunità di crescita.

Estratti dal libro

“La felicità è una cosa semplice: sono le persone a renderla complicata.”

“Il tempo non si misura in anni, ma in intensità di attimi vissuti.”

“La felicità va guadagnata: non c’è valore in ciò che non si attende, non si suda e non si ottiene.”