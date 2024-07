A Caltanissetta “International Art Expò and Fashion Show” a cura della Fondazione Costanza. Madrina d’onore e ospite Manuela Arcuri

Un evento speciale, che rinsalda la vocazione internazionale della Fondazione Costanza, impegnata a promuovere bellezza, arte e cultura con particolare attenzione rivolta alle eccellenze siciliane.

“International Art Expò and Fashion Show” è il titolo della manifestazione in programma a Caltanissetta, negli spazi del bellissimo Palazzo Moncada, edificio storico situato in largo Barile dove, a partire dalle 17:00, prenderà il via la mostra che vede la partecipazione di artisti provenienti da tutta l’Italia, ma anche dall’estero: Svizzera, Francia, Austria, Croazia, Ungheria, Svezia, Russia, Paesi Bassi, Messico, Dubai, Germania, Romania, Norvegia, Taiwan, Stati Uniti, Spagna e Giappone.

Talenti rinomati che hanno in comune l’eccellenza tecnica e percorsi artistici di grande prestigio.

Le opere rimarranno esposte fino al prossimo 8 giugno.

L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Pro Loco di Caltanissetta e da Palazzo Moncada, sarà presentato dalla speaker radiofonica e conduttrice televisiva Sonia Hamza e proseguirà alle 18:00 con una sfilata di moda.

In passerella, collezioni di costumi per l’estate, abiti casual, da cerimonia, sposi e accessori.

Protagonisti, brand importanti quali “1000 Idee”, “Centro Storico”, “Reds”, “Ottica Fiorentina”, “Ecart Boutique” e “Imperia Sposi”.

Madrina d’onore e ospite della manifestazione, è l’attrice Manuela Arcuri.

Tante le presenze che animeranno il pomeriggio dell’inaugurazione.

Gli intermezzi musicali saranno a cura della cantante Floriana Sicari, del sassofonista Luigi Scarnato e del maestro Giovanna Ferrara, violinista in arte Jane Fair.

Un grande impegno organizzativo per la Fondazione Costanza, che vede alla guida Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono, rispettivamente in qualità di presidente e direttore generale, impegnati sul territorio nazionale e nello scenario internazionale.