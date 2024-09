A cosa serve la navigazione in incognito

Quasi tutti i browser più diffusi, sia per dispositivi mobili sia per device fissi, offrono la possibilità di navigare in incognito. Si tratta di un tipo di navigazione che consente di proteggere la propria privacy, tenendo al sicuro i dati di navigazione da eventuali altre persone che potrebbero utilizzare lo stesso dispositivo o lo stesso account. Vediamo quali sono i vantaggi della navigazione in incognito e quando usarla, dal gaming con la roulette alla visione di contenuti multimediali.

Come funziona la navigazione in incognito

Durante la navigazione in incognito, i dati come le pagine visitate, le password e i cookies non vengono memorizzati nel browser. Ciò è molto utile per tutelarsi da altri accessi che verranno eseguiti con quel determinato dispositivo. Per attivare la navigazione in incognito bisogna semplicemente lanciare il proprio browser, aprire una nuova pagina e selezionare la modalità "privata" oppure "in incognito". La terminologia varia a seconda del proprio browser.

È possibile eseguire l'accesso all'account del browser?

A differenza della navigazione normale, quando viene aperta una pagina utilizzando la navigazione in incognito non si accede in modo automatico all'account del proprio browser. Per effettuare l'accesso, di conseguenza, bisognerà inserire le credenziali e, se previste, le password di secondo livello. Una volta terminata la sessione di navigazione, non occorrerà effettuare il logout, poiché sarà sufficiente chiudere la pagina per rendere l'account inaccessibile.

È utile per giocare con i videogame online?

In linea di massima, la navigazione in incognito è utile quando si usano dispositivi condivisi con altre persone, in modo tale da avere una maggiore protezione sulle proprie password. Navigare in forma privata, quindi, può essere vantaggioso anche quando si gioca con titoli online che prevedono l'accesso a un account, come ad esempio la slot halloween fortune, oppure quando si esegue il login su una piattaforma che permette di visualizzare film e serie TV.

La navigazione in incognito è sicura?

È un tipo di navigazione più sicura rispetto a quella standard da diversi punti di vista. Nessuna persona, infatti, potrà consultare le pagine Web visualizzate, né potrà avere accesso alle password dei vari account in cui si è effettuato un login nel corso della sessione. I dati, tuttavia, non possono essere nascosti al proprio Internet Service Provider, per cui verranno lasciate delle tracce relative alla sessione di navigazione. L'unico sistema per non lasciare tracce consiste nel ricorrere a una VPN.

Cosa cambia rispetto a una VPN?

La modalità in incognito si occupa esclusivamente di non memorizzare nel terminale i vari dati relativi alla navigazione. I servizi VPN, invece, rendono la navigazione anonima. Nel secondo caso, quindi, non si lascerà alcuna traccia circa l'attività svolta online, massimizzando la privacy. Inoltre, tramite le VPN, risulta molto più sicura la connessione alle reti WiFi pubbliche, come quelle delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti. Essendo reti accessibili a chiunque, i malintenzionati potrebbero approfittarne per carpire dati sensibili. La navigazione in incognito, in tal caso, non offre alcun tipo di protezione, a differenza delle VPN, le quali risultano praticamente inviolabili.