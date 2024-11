“A Natale siamo tutti...meno soli. Strategie pratiche e consigli utili per trascorrere Feste serene.”: webinar gratuito della Federazione Alzheimer per familiari

Si terrà lunedì 2 dicembre 2024 dalle ore 18.30 alle 20 il webinar gratuito “A Natale siamo tutti...meno soli. Strategie pratiche e consigli utili per trascorrere Feste serene.” organizzato dalla Federazione Alzheimer Italia e destinato a familiari e caregiver di persone con demenza.

L’incontro – tenuto da Francesca Arosio, psicologa e psicoterapeuta consulente della Federazione, Cristina Brioschi, psicologa della Federazione Alzheimer, e Martina Artusi, terapista occupazionale dell’Istituto Camillo Golgi di Abbiategrasso - sarà in diretta sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è sufficiente iscriversi al link bit.ly/webinar_natale e la registrazione sarà poi disponibile sul canale YouTube della Federazione.

L’appuntamento non rappresenterà solo una preziosa occasione per ricevere consigli pratici su come affrontare il periodo delle Feste insieme al proprio familiare con demenza. Interverrà infatti anche Chiara Di Domenico, una persona con demenza, che insieme al suo caregiver, il marito Lorenzo Marengo, porterà una testimonianza diretta delle difficoltà che può incontrare chi convive con questa condizione di fronte alla frenesia e allo stravolgimento delle routine che spesso caratterizzano il periodo festivo.

Chiara commenterà insieme alle esperte le indicazioni che possono rendere queste giornate il più serene possibile per tutta la famiglia, e racconterà come si può coinvolgere una persona con demenza tenendo in considerazione le difficoltà e le autonomie di ciascuno.

Nel suo intervento Chiara porterà anche le riflessioni nate all’interno del Gruppo di Lavoro di Persone con Demenza di cui fa parte, avviato in Italia dalla Federazione Alzheimer sulla base del modello ideato da Alzheimer Europe: uno strumento di coinvolgimento e ascolto che contribuisce a combattere la solitudine e lo stigma che circondano questa condizione.

Durante gli incontri, che si svolgono online per permettere la partecipazione da tutta Italia, persone con una diagnosi di demenza in fase iniziale o di declino cognitivo lieve possono condividere esperienze, opinioni ed emozioni, ma anche dare il proprio parere sui progetti proposti dalla Federazione, dalle associazioni locali o dalle Comunità Amiche delle Persone con Demenza. Il Gruppo rappresenta quindi una testimonianza concreta di come dopo la diagnosi una persona possa e abbia il diritto di esprimere i propri bisogni e il proprio punto di vista anche sulle decisioni che la riguardano da vicino, e di continuare a vivere nel modo più pieno e attivo possibile.

Per ricevere maggiori informazioni sul Gruppo è possibile contattare Pronto Alzheimer, la help line di Federazione Alzheimer che dal 1993 offre ascolto, supporto e servizi alle famiglie, chiamando il numero 02 809767 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) o scrivendo a [email protected].

