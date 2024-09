Accolto il ricorso del Pisa: 0-3 a tavolino contro il Cittadella (Inzaghi vola a +4 in classifica" )

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale sancisce la vittoria del Pisa, ora a +4 sul secondo posto

La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha accolto il reclamo presentato dal Pisa, ribaltando il risultato del match contro il Cittadella disputato lo scorso 27 agosto.

La partita, valida per la terza giornata del campionato di Serie B, si è conclusa con una decisione a tavolino: 0-3 a favore della squadra toscana.

Questo verdetto porta il Pisa di Simone Inzaghi a +4 sul secondo posto in classifica, consolidando la sua leadership nel campionato.

L'episodio contestato: l'inserimento irregolare di Desogus

Il motivo del ricorso è da attribuire a un errore tecnico commesso dalla squadra veneta.

Nel secondo tempo della partita, l’allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, ha effettuato una sostituzione che si è rivelata irregolare: l’ingresso in campo di Jacopo Desogus, infatti, non era stato registrato nella distinta ufficiale consegnata prima dell'incontro.

Questo dettaglio, apparentemente trascurabile, ha portato a una grave violazione del regolamento, costringendo la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ad applicare la sanzione più severa prevista in questi casi: la sconfitta a tavolino.

La reazione del Pisa e l'impatto sulla classifica

Per il Pisa, questa decisione rappresenta un importante riconoscimento e un'occasione per rafforzare la propria posizione di vertice in campionato.

La squadra di Inzaghi, già protagonista di un inizio di stagione brillante, guadagna tre punti cruciali che la proiettano a +4 dal secondo posto, distanziando ulteriormente le rivali nella corsa alla promozione diretta in Serie A.

La società toscana ha espresso soddisfazione attraverso un comunicato ufficiale, sottolineando la correttezza del proprio operato e la fiducia nella giustizia sportiva.

"Siamo lieti che sia stata fatta chiarezza su un episodio che poteva influenzare negativamente il nostro percorso", ha dichiarato il direttore sportivo Giovanni Corrado.

Le possibili ripercussioni per il Cittadella

Se da un lato il Pisa festeggia, il Cittadella si trova ora a fare i conti con una sconfitta pesante, non solo sul campo ma anche dal punto di vista morale.

Il club veneto, noto per la sua correttezza e fair play, dovrà affrontare le conseguenze di questo errore che rischia di compromettere il cammino stagionale.

La società ha già annunciato l’intenzione di non presentare ulteriori ricorsi, accettando con rispetto la decisione della Corte Sportiva d’Appello.

L'importanza del rispetto delle regole

Questo episodio sottolinea l’importanza di rispettare scrupolosamente le regole, specialmente in un campionato competitivo come la Serie B, dove ogni punto può fare la differenza.

Le sanzioni per irregolarità tecniche, come l'inserimento di un giocatore non presente in distinta, sono previste per garantire la regolarità e l'integrità della competizione.

In conclusione, la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale è un monito per tutte le squadre: l’attenzione ai dettagli è fondamentale per evitare situazioni che possano compromettere il risultato sportivo e l’immagine del club.