Addio a Ratko Mladić, il generale dell'orrore: morto a 84 anni all'Aia

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Si è spento a 84 anni Ratko Mladić, l'ex generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo per genocidio e crimini contro l'umanità. La notizia della sua morte, avvenuta nel centro di detenzione delle Nazioni Unite all'Aia, chiude simbolicamente uno dei capitoli più bui della storia europea recente.

Chi era Ratko Mladić

Mladić, nato nel 1942 a Božanovići, era stato il comandante dell'esercito della Republika Srpska durante la guerra in Bosnia (1992-1995). Il suo nome è legato indissolubilmente al massacro di Srebrenica, dove nel luglio 1995 le sue truppe uccisero oltre 8.000 musulmani bosniaci, nel peggior episodio di violenza di massa in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Per anni era stato latitante, catturato solo nel 2011 in Serbia e poi processato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia.

La condanna e la detenzione

Nel 2017, il Tribunale dell'Aia lo aveva riconosciuto colpevole di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, confermando l'ergastolo in appello. Da allora era rinchiuso nel centro di detenzione delle Nazioni Unite a Scheveningen, dove è morto per cause naturali secondo le prime informazioni. La sua scomparsa riapre le ferite di un conflitto che ha lasciato cicatrici profonde nei Balcani e solleva interrogativi sulla memoria storica e sulla giustizia internazionale.

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Reazioni e memoria

La notizia della morte di Mladić ha suscitato reazioni contrastanti: mentre le vittime e i sopravvissuti al massacro di Srebrenica rivendicano il valore della condanna, i nazionalisti serbi lo considerano ancora un eroe. Intanto, le istituzioni internazionali ricordano l'importanza di non dimenticare le atrocità commesse e di continuare a promuovere la giustizia e la riconciliazione nei Balcani. La sua morte segna la fine di una vita dedicata alla guerra, ma il suo lascito di odio resta un monito per le generazioni future.