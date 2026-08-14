Esodo estivo 2026: perché l’assistenza stradale è la garanzia che fa la differenza

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Durante l’esodo estivo si concentrano in pochi giorni migliaia di chilometri percorsi, spesso sotto temperature elevate e in condizioni di traffico intenso. Un mix che mette a dura prova auto e conducenti, aumentando in modo significativo il rischio di guasti, forature o surriscaldamenti proprio mentre si è in viaggio verso le vacanze.

Trovarsi fermi in una piazzola, sotto il sole cocente, con l’auto in avaria e magari la famiglia a bordo è una disavventura che può compromettere l’inizio delle vacanze e trasformarsi rapidamente in un problema logistico ed economico. Per questo motivo, prevenire è fondamentale: scegliere un’ assicurazione auto con assistenza stradale significa, infatti, garantirsi un supporto concreto e immediato, capace di fare davvero la differenza quando ogni minuto conta.

Naturalmente non tutte le realtà sono uguali e quando si valuta l'attivazione di questa tutela, orientarsi tra le diverse proposte del mercato richiede attenzione ai dettagli operativi. Scegliere la solidità di una compagnia come Allianz Direct permette di contare su un servizio di soccorso stradale strutturato per ridurre al minimo i tempi di attesa e i disagi legati al fermo del veicolo. La gestione dell'emergenza si basa su prestazioni chiare ed efficienti, indispensabili per non rimanere bloccati a lungo sotto il sole:

Soccorso continuo e capillare. Attraverso il numero dedicato 02/26609588, la centrale operativa è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La protezione copre non solo l'intera rete stradale e autostradale italiana, ma garantisce l'assistenza anche in caso di guasti o incidenti avvenuti all'estero.

Riparazione sul posto e traino. Se il danno al veicolo è di lieve entità, il personale tecnico inviato sul posto effettua un intervento di depannage per consentire il riavvio immediato del mezzo. Nei casi più complessi, la garanzia prevede il traino dell'auto tramite carro attrezzi fino all'officina più vicina.

Soluzioni per la mobilità dei passeggeri. Se il guasto richiede un fermo tecnico prolungato che non permette la riparazione in giornata, viene messa a disposizione una vettura sostitutiva. Questo consente di proseguire l'itinerario verso la meta turistica o di rientrare al proprio domicilio senza affrontare spese impreviste per noleggi d'emergenza.

Copertura di pernottamento e recupero. Nel caso in cui l'automobilista preferisca attendere la fine dei lavori in officina direttamente sul posto, la compagnia copre le spese di soggiorno in albergo per i passeggeri, facendosi carico anche dei costi di viaggio necessari per ritirare il mezzo riparato.

Efficienza digitale via Web App. La richiesta di aiuto può essere inviata direttamente dallo smartphone tramite il sito di Allianz Direct, accedendo alla sezione sinistri . Attivando il GPS del telefono, la posizione esatta del veicolo viene trasmessa all'istante, consentendo inoltre di monitorare il tragitto del carro attrezzi sulla mappa in tempo reale.

Oltre all'efficacia operativa, la garanzia è inserita all'interno di un sistema flessibile. . Aggiungere questa opzione in fase di acquisto permette di bloccare il prezzo del premio ed evitare di dover pagare centinaia di euro per un singolo intervento di traino privato in autostrada. Una tutela che incide pochissimo sul costo totale della polizza ma che risolve l'imprevisto peggiore, e più frequente, dell'esodo estivo con una semplice telefonata o un click dallo smartphone.