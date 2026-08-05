Check-up pre-partenza: i controlli meccanici e la verifica della polizza prima dei grandi viaggi

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Quando si organizza un viaggio lungo, la tentazione è quella di pensare solo alla meta: hotel, spiagge o percorsi da trekking. Spesso però ci si dimentica del mezzo che rende possibile tutto questo: l’automobile. Sottoporre la vettura a un controllo completo prima di macinare centinaia di chilometri sotto il sole estivo non è una paranoia da meccanici, ma l'unico modo per evitare di trovarsi fermi in corsia di emergenza ad aspettare un carro attrezzi.

Insieme ai controlli sotto il cofano, c'è anche una verifica burocratica altrettanto importante: lo stato della propria polizza auto. Ecco una guida pratica su cosa controllare, lato meccanico e assicurativo, prima di mettere in moto e partire.

Sotto il cofano: la checklist meccanica

Il caldo, il peso dei bagagli e i lunghi tratti autostradali mettono sotto sforzo ogni singola componente dell'auto. Prima di partire, è bene verificare questi cinque elementi:

Pneumatici. Controllate la pressione a freddo, inclusa quella della ruota di scorta. Un'auto carica ha bisogno di una pressione diversa, indicata di norma sul libretto di manutenzione o all'interno della portiera del guidatore. Verificate anche che il battistrada non sia consumato ( il limite di legge è 1,6 mm ).

Liquidi. Olio motore, liquido refrigerante (fondamentale per non surriscaldare il motore in coda) e liquido dei freni. Un'occhiata al livello del liquido lavavetri evita di trovarsi con il parabrezza sporco e riflessi fastidiosi controsole.

Freni. Se fischiano o se il pedale sembra troppo morbido, meglio farli vedere a un'officina prima di mettersi in viaggio.

Batteria e aria condizionata. Le temperature alte stressano le batterie vecchie, causandone il blocco improvviso. Inoltre, viaggiare al fresco non è solo un comfort, ma mantiene alta la concentrazione di chi guida.

Luci e tergicristalli. Controllate fari, frecce e stop. Cambiate le spazzole dei tergicristalli se lasciano striature: i temporali estivi sanno essere brevi ma violentissimi.

Il controllo della polizza: evitate sorprese

Oltre alla meccanica, c'è la parte amministrativa. Viaggiare con la polizza scaduta o dimenticare di aver superato i 15 giorni di tolleranza dopo la scadenza è un rischio enorme, soprattutto fuori dal proprio comune di residenza.

Se la scadenza della copertura coincide con il periodo delle vacanze, o se semplicemente state valutando di cambiare assicurazione, conviene muoversi in anticipo. Calcolare un preventivo assicurazione auto online permette di valutare con calma quali garanzie aggiungere per i lunghi tragitti, come la tutela per i cristalli (utile per i sassi sollevati in autostrada) o l'assistenza stradale.

Con ConTe.it questa verifica si fa direttamente dallo smartphone: nell'Area Personale sul sito si controllano i dettagli del contratto in pochi secondi e, in caso di bisogno, si ha subito a disposizione il supporto per risolvere l'imprevisto e ripartire. È una soluzione pensata per chi cerca concretezza e vuole mettersi in viaggio sapendo esattamente su chi contare, senza perdere tempo con la burocrazia.

Cosa dice la legge: gli oggetti obbligatori a bordo

Infine, ricordate che per Codice della Strada a bordo non devono mai mancare:

Il giubbotto catarifrangente ad alta visibilità (da tenere nell'abitacolo e non nel bagagliaio sotto le valigie). Il triangolo di emergenza omologato.

Prendersi un'ora di tempo nei giorni precedenti alla partenza per fare questi controlli azzera gli imprevisti e permette di iniziare la vacanza dal momento esatto in cui si esce dal garage.