A Cattolica apre “Raven”: il primo “drink play shop” della Regina

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Un luogo in cui gli amanti di manga, anime e non solo, potranno incontrarsi, sorseggiare un drink e magari affrontarsi anche in tornei ad hoc. Stiamo parlando di Raven, che domenica verrà inaugurato, a Cattolica, in via Corridoni.



Si tratta di una assoluta novità per una cittadina come Cattolica, e anche per il riminese, anche perché di “negozi-bar a tema” come questi, esistono solo nelle grandi città come, ad esempio, Roma o Milano. Ad avere avuto questa intuizione una coppia di trentenni, innamorati nella vita ed entrambi appassionati di tutto ciò che ha a che fare con il fantasy: Francesca Neri di Misano Adriatico e Nicolas Simoncini di San Giovanni in Marignano.



Francesca è laureata in Fisica, amante del Giappone fin da piccola e appassionata di manga e anime. Nicolas è un ingegnere che colleziona carte Pokemon da sempre, adora i Lego e i giochi da tavolo.



“Entrambi, partecipiamo a tornei con le carte - spiegano i due titolari - e volevamo un posto in cui poter invitare altri come noi. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo cominciato a dare forma alla nostra idea. La particolarità di Raven è che si può venire per comprare, giocare e bere qualcosa ma, soprattutto, stare in compagnia, condividendo la propria passione. Ed è questa, secondo noi, la cosa più importante”.



Dai fumetti, passando ai Lego a tema come Star Wars e Harry Potter, le action figure più famose, senza dimenticare la compravendita e valutazione delle carte: “All’interno abbiamo allestito una sala in cui disputare tornei di carte Magic, Disney Lorcana, Pokemon, Yu-Gi-Oh e One Piece, trascorrere serate in compagnia con la nostra ampia scelta di giochi da tavolo, inoltre abbiamo una saletta privata per giocare di ruolo in stile “Dungeons & Dragons”. Organizziamo anche eventi per i più piccoli. Insomma, il nostro obiettivo, ambizioso o meno non lo sappiamo ancora, è quello di diventare un vero e proprio punto di riferimento, durante tutto l’anno, per i nerd della zona e anche i curiosi che si vogliono avvicinare a questo mondo” – concludono Francesca e Nicolas.



L’inaugurazione si terrà domenica 2 agosto, alle 18, in via Corridoni 35 a Cattolica.