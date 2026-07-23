Consigli per vendere casa

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Avere una proprietà immobiliare può fare la differenza nell’economia di una famiglia. Si tratta di un vero e proprio bene che si può mettere in affitto o che, in alternativa, si può decidere di vendere, così da ottenere liquidità. Vendere un immobile potrebbe sembrare semplice, ma in realtà ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione se si vuole ottenere il massimo guadagno da questa vendita.

Una buona idea è quella di rivolgersi alle agenzie immobiliari, così da poter contare su dei veri professionisti del settore. Ad esempio potete contattare Tecnocasa per la valutazione dell'immobile, così da avere un’idea chiara di quale sia il prezzo di mercato della proprietà che si ha intenzione di mettere in vendita.

In questo articolo troverete alcuni consigli utili per vendere in maniera rapida e soddisfacente.

Quanto vale l’immobile?

Nella nostra introduzione abbiamo già citato l’importanza della valutazione di un immobile. Un privato cittadino, che non ha esperienza nel settore immobiliare, potrebbe avere difficoltà a capire qual è il reale valore di un’abitazione. Potrebbe ipotizzare un valore troppo alto, rischiando così di non riuscire a vendere rapidamente l’appartamento, oppure potrebbe dare al proprio immobile un valore troppo basso, con il rischio di guadagnare meno di quanto effettivamente potrebbe. Per questo motivo affidarsi a un agente immobiliare è la scelta migliore: si tratta di professionisti che conoscono il territorio in cui lavorano e il mercato di riferimento.

Ci sono diversi parametri da prendere in considerazione per effettuare una valutazione realmente affidabile.

Il primo è la posizione: ci sono quartieri più richiesti, e altri dove la domanda è più bassa. Molto dipende dai servizi disponibili nei dintorni: una casa a due passi da una stazione ferroviaria o della metropolitana tende a costare di più rispetto a un appartamento posto in periferia.

Il secondo è la metratura complessiva dell’immobile. Oltre agli spazi interni vanno calcolati anche eventuali balconi, terrazzi e giardini. Inoltre avere pertinenze, come cantine, garage e box auto, può fare la differenza sul valore finale.

Infine è essenziale valutare anche le condizioni della proprietà. Un appartamento appena ristrutturato vale di più di un immobile vecchio e completamente da rifare.

Perché affidarsi a un agente immobiliare?

Gli agenti immobiliari non servono solamente a far valutare una proprietà. Hanno un ruolo molto importante, che può realmente fare la differenza nella vendita di un appartamento.

In primis va ricordato che tra i loro principali compiti c’è quello di mettere in contatto acquirenti e venditori. Ci sono tanti potenziali acquirenti che scelgono di rivolgersi alle agenzie immobiliari per cercare casa più facilmente.

Oltre a ciò sanno come analizzare nei minimi dettagli ogni abitazione, in modo tale da mettere in luce quelli che sono i punti di forza di ogni immobile. In più hanno tutte le competenze necessarie per rispondere con precisione alle domande dei potenziali acquirenti, a partire dagli aspetti più burocratici.

Infine non va dimenticato che si tratta di intermediari, che possono aiutare venditore e acquirente a portare avanti la trattativa senza errori, cercando di ottenere l’accordo migliore possibile per entrambe le parti.