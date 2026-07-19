Sindacati 5 forze armate manifestano unite per prima volta nella storia ma si preferisce tacere

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ROMA. Il 18 luglio, sotto al sole cocente, si sono ritrovate 8 sigle sindacali e migliaia di iscritti, a manifestare il malcontento per un contratto giudicato “insufficiente” e per respingere “le solite promesse vuote di contenuti reali”.

Libera Rappresentanza dei Militari, invitata per l'occasione dal comitato organizzatore formato da SINAFI, ITAMIL, NSC, USAMI e SILM MARINA, ha partecipato con una larghissima rappresentanza proveniente dalla tutte le regioni d'Italia per dare voce al malcontento dei propri iscritti.

Per il Segretario Generale di Libera Rappresentanza dei Militari, Marco Votano, “la partecipazione così numerosa alla manifestazione del 18 luglio deve essere un segnale importante per la politica che non può essere ignorato”. A non trattare quasi del tutto un evento di questa portata, invece, sono stati i principali network della televisione pubblica e le reti mediaset che non hanno di fatto accennato alla manifestazione seppur nel suo genere si tratti di un fatto storico.

“Dispiace - dichiara Votano - che si preferisca dare notizia di lettini da mare rubati e ritrovati pur di non dare risalto alla manifestazione. Certamente le notizie fantomatiche di aumenti interstellari da parte dei politici di turno, che hanno decantato in tutte le reti pubbliche e private la vicinanza a quel comparto che però ha portato migliaia di persone in piazza per smentirli, hanno trovato, guarda il caso, una copertura quasi totale. Esprimiamo apprezzamento, sia per SKY TG 24 che per il Corriere della Sera e quelle emittenti locali che hanno seguito, con i loro inviati, e a 40 gradi sotto al sole, l'evento e ne hanno dato notizia. Un ringraziamento - sottolinea - anche a quei sindacati come gli amici del SUM e il MOSAC, presenti con una loro delegazione che come noi, si sono uniti a questa bella iniziativa. Ci auguriamo, per il futuro, che anche la stampa libera ponga maggiori attenzioni per i rappresentanti del personale militare e per i bisogni di un comparto che è tutto al di fuori che soddisfatto. Lavoreremo per favorire un allargamento del fronte a tutte le sigle che si sono rifiutate di firmare questo contratto. Ottobre è vicino - conclude il Segretario di L.R.M. - e la legge di bilancio sarà lo spartiacque. Se non ora, quando?”.