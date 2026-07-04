Gimigliano, una bicicletta fiorita valorizza Piazza Aldo Moro: nuovo simbolo di decoro urbano e cittadinanza attiva
Gimigliano. Un gesto semplice, ma ricco di significato, per rendere ancora più accogliente il centro di Gimigliano. In piazza Aldo Moro è stato realizzato un nuovo elemento di arredo urbano: una caratteristica bicicletta d'epoca restaurata e decorata con composizioni floreali, destinata a diventare un simbolo di cura del bene comune e un punto di riferimento per cittadini e visitatori.
L'iniziativa è nata da un'idea del consigliere comunale Pino Rotella ed è stata realizzata per conto del Comune di Gimigliano, grazie alla preziosa collaborazione di volontari che hanno messo a disposizione gratuitamente tempo, professionalità e passione.
Determinante il contributo di Giuseppe Paonessa, carrozziere, che ha curato il restauro della bicicletta, restituendole nuova vita. All'allestimento hanno collaborato con entusiasmo i volontari Antonio Sarcone, Moira Costantino Scalzo e Francesca, fioraia, che ha impreziosito l'opera con le composizioni floreali.
«Questa iniziativa – sottolinea il consigliere Pino Rotella – dimostra come, attraverso la collaborazione tra istituzioni, artigiani e cittadini, sia possibile valorizzare gli spazi pubblici con interventi semplici ma capaci di trasmettere senso di appartenenza e attenzione al decoro urbano.»
L'Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera, esempio concreto di cittadinanza attiva e di amore per Gimigliano.
Il nuovo allestimento rappresenta un invito a vivere la piazza come luogo di incontro, socialità e bellezza condivisa, nella convinzione che anche i piccoli gesti possano contribuire a rendere più accogliente e vivace il cuore della comunità.
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