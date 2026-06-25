Pentone esempio di cittadinanza attiva: i volontari ripuliscono la zona Timpa fino al cimitero
Il sindaco Vincenzo Marino ringrazia i cittadini protagonisti di una giornata dedicata alla cura del territorio
Una mattinata all'insegna dell'impegno civico, della collaborazione e dell'amore per il proprio paese. A Pentone, un gruppo di volontari ha dato vita a un'importante iniziativa di pulizia del territorio, intervenendo lungo il tratto che dalla zona Timpa conduce fino all'area antistante il cimitero comunale.
L'attività rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva, dimostrando come il contributo dei cittadini possa fare la differenza nella tutela del decoro urbano e dell'ambiente.
Il ringraziamento del sindaco Vincenzo Marino
Al termine dell'iniziativa, il sindaco Vincenzo Marino ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine ai volontari, sottolineando il valore umano e sociale del loro gesto.
"Questa mattina i nostri straordinari volontari hanno ripulito, partendo dalla zona Timpa fino ad arrivare all'area antistante il cimitero. Un lavoro eccezionale."
Il primo cittadino ha evidenziato come il loro impegno rappresenti molto più di una semplice attività di manutenzione del territorio, definendoli un autentico modello di collaborazione e senso di appartenenza alla comunità.
Un esempio di sinergia e amore per il territorio
Nel suo messaggio, Marino ha voluto mettere in risalto il valore di queste persone, che dedicano parte del proprio tempo libero al bene comune con entusiasmo e spirito di servizio.
Il sindaco ha infatti spiegato che si tratta di cittadini "diversamente giovani" che, pur potendo trascorrere il proprio tempo in maniera diversa, scelgono invece di impegnarsi con costanza per rendere Pentone un paese più pulito, ordinato e accogliente.
Il loro contributo rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra amministrazione e cittadini possa produrre risultati tangibili, rafforzando il senso di comunità e la partecipazione attiva alla vita del paese.
Il valore del volontariato per la comunità
Iniziative come questa confermano quanto il volontariato sia una risorsa fondamentale per i piccoli comuni. La cura degli spazi pubblici non migliora soltanto l'aspetto del territorio, ma contribuisce anche a sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e dei beni comuni.
L'esempio offerto dai volontari di Pentone dimostra che l'impegno, la passione e la collaborazione possono diventare strumenti preziosi per valorizzare il territorio e rafforzare il legame tra le persone che lo vivono ogni giorno.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.