Grest estivo AIPD 2026 "A gonfie vele": grazie a chi ha reso possibile questa meravigliosa esperienza. Video

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Si conclude il Grest Estivo AIPD Sezione di Catanzaro 2026 "A gonfie vele", un percorso ricco di emozioni, amicizia, crescita e inclusione che ha regalato ai nostri 10 ragazzi (dai 16 ai 22 anni), giornate indimenticabili all'insegna del mare, del divertimento e della condivisione.





Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutte le persone e alle realtà che hanno contribuito alla riuscita di questo progetto.





Un ringraziamento speciale va al Lido Valentino di Giovino, che ci ha accolto con disponibilità, professionalità e grande sensibilità. Grazie a tutto il personale per l'affetto, l'attenzione e la gentilezza dimostrati quotidianamente nei confronti dei nostri ragazzi, facendoli sentire sempre a casa.





Grazie al Rotary Club Catanzaro, per il progetto "Spiagge accessibili",nella persona del Presidente, il Sig. Nicola Trapasso e al Sig. Giuseppe Mazzei, per aver messo gratuitamente a disposizione l'Oasi, offrendo ai ragazzi uno spazio prezioso in cui trascorrere momenti di aggregazione, crescita e autonomia in spiaggia.





Un sentito grazie all'AMC di Catanzaro, nella persona del Sig. Dario Passafaro, per aver garantito gratuitamente il servizio navetta, consentendo ai ragazzi di essere accompagnati dalle proprie abitazioni al lido e viceversa. Un servizio fondamentale che ha reso possibile la partecipazione di tutti, favorendo inclusione e pari opportunità.





Un ringraziamento particolare va al nostro caro Massimo Procopio, autista della navetta, che da anni accompagna i ragazzi con professionalità, pazienza e tanto affetto. Per loro non è semplicemente un autista: è una presenza familiare, un amico sempre sorridente e disponibile. I ragazzi gli vogliono un bene immenso e attendono ogni giorno il viaggio con lui come un momento speciale della giornata.





Un grazie profondo e speciale ai nostri educatori e operatori, Francesca Silipo, Fatima Torcia e Chiara Luciano, che con preparazione, competenza, dedizione e straordinaria sensibilità hanno accompagnato i ragazzi in ogni momento di questa esperienza in spiaggia e nel residenziale presso la nostra sede Aipd a Catanzaro.Il loro lavoro va ben oltre l'organizzazione delle attività: significa costruire relazioni, promuovere autonomie, valorizzare capacità e sostenere ogni ragazzo nel proprio percorso di crescita. Con il loro impegno quotidiano, la loro professionalità e il loro entusiasmo hanno reso il Grest un luogo di inclusione autentica, dove ciascuno ha potuto sentirsi accolto, valorizzato e protagonista.





Ogni sorriso, ogni conquista e ogni momento vissuto insieme sono il risultato di una rete di persone che crede concretamente nell'inclusione e nel valore di ogni persona











