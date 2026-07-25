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L’Intelligenza Artificiale tra etica, filosofia e consapevolezza umana. Da Badolato Marina i Lions di Soverato lanciano una ricetta per non esserne succubi

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L’Intelligenza Artificiale tra etica, filosofia e consapevolezza umana. Da Badolato Marina i Lions di Soverato lanciano una ricetta per non esserne succubi
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Si è svolto ieri pomeriggio a Badolato Marina un partecipato incontro pubblico dedicato a un tema ormai ineludibile del nostro tempo: “Intelligenza Artificiale - Opportunità, rischi e responsabilità per cittadini, famiglie e professioni”, promosso dal Lions Club Soverato e Versante Jonico delle Serre, presieduto da Raffaella Ermocida, insieme al Club LEO rappresentato dal presidente Vincenzo Petrillo.

Dopo i saluti e la puntuale introduzione di Raffaella Ermocida, in maniera accessibile a tutti ha affrontato il tema IA, il prof. Francesco Pungitore, specialista nel settore, autore di pubblicazioni (tra le altre si ricorda “Complessità umana. Linearità artificiale”) e formatore in tutta Italia su queste tematiche. A seguire si sono susseguite riflessioni e domande da parte dei presenti e dai rappresentanti Lions, insieme ai contributi di Giacomo Mannino, presidente della X Circoscrizione del Distretto Lions 108 Ya e di Danilo Iannello, presidente di zona 22 che non hanno mancato di proporre quesiti e riflessioni, in uno coi saluti del Governatore del Distretto, Bruno Canetti.

L’incontro, tenutosi presso il Lido Solesi, grazie ai ragionamenti portati da Francesco Pungitore, tra tecnologia e filosofia, ma anche certezze e paradossi, ha stimolato un partecipato dibattito con il pubblico, toccando temi quali la tutela della privacy e l'alfabetizzazione digitale per le nuove generazioni, puntando anche su alcuni paradossi che si possono originare nella concretezza dei modelli ai IA presenti (americano ed asiatico) e si è concluso con un piacevole momento conviviale.

L’iniziativa, fortemente voluta dal direttivo del Lions Club Soverato e Versante Jonico delle Serre ha confermato la necessità di approfondimenti su un tema che ormai pervade le attività di tutti i settori, confermando ancora una volta il ruolo centrale dei Lions e dei LEO nel promuovere una cultura digitale consapevole e un futuro tecnologico realmente a misura d'uomo, capace di aiutare in alcuni bisogni.


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Argomenti:
intelligenza-artificiale lions-club incontro-pubblico alfabetizzazione-digitale privacy

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