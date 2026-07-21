Marina di Gioiosa Ionica: la comunità unisce contro la violenza di genere con la “Pizza Solidale 2026”

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Grande partecipazione all'iniziativa promossa dal “Rotaract Locri” e “Distretto 2102” a sostegno dell' “Associazione 5D” e del futuro Centro Antiviolenza (CAV) di Bovalino.

Una serata dedicata alla solidarietà, alla sensibilizzazione e al sostegno concreto delle donne vittime di violenza. A Marina di Gioiosa Ionica, domenica 19 luglio 2026, il Lido Caramella ha ospitato la “Pizza Solidale - Non sei sola”, un evento che ha registrato una straordinaria partecipazione di cittadini, associazioni e volontari, confermando quanto il territorio della Locride sia sensibile ai temi della tutela dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza di genere.

L'iniziativa è stata organizzata dal Rotaract Locri insieme al Rotaract Distretto 2102, con l'obiettivo di trasformare un momento di convivialità in un'importante occasione di raccolta fondi e di sensibilizzazione sociale.

L'impegno dell'Associazione 5D a favore delle donne. Parte del ricavato della manifestazione è stato destinato all'Associazione 5D (acronimo di: “Donne, Diritti e Dignità attraverso il Dialogo e una Difesa attiva”), molto presente sul vasto territorio della locride sin dal 2020, a tutela dei soggetti fragili e dei soggetti più esposti alle pericolosità delle fragilità umane. L'impegno è rivolto, soprattutto, nello sviluppo di progetti dedicati e finalizzati alla salvaguardia delle donne, troppo spesso coinvolte -e spesso abbandonate- in situazioni violente di genere che scuotono inevitabilmente la società civile.

L'associazione, il cui nome racchiude i valori di Donne Diritti e Dignità attraverso il Dialogo e una Difesa attiva (da qui 5D), sta lavorando alla realizzazione di un importante traguardo per il territorio: l'apertura del nuovo Centro Antiviolenza sulle donne (CAV) con sede a Bovalino.

Il futuro centro rappresenterà un presidio fondamentale per offrire appoggio, ascolto, protezione e percorsi di accompagnamento alle donne che vivono particolari situazioni di violenza, mettendo a disposizione un'équipe multidisciplinare composta da professionisti, di entrambi i sessi: in particolare psicologi, psicoterapeuti, avvocati, pedagogisti ed educatori specializzati nel delicato e particolare settore.

Sandra Polimeno ringrazia tutti i partecipanti. Nel corso della serata, la Presidente dell'Associazione 5D, Sandra Polimeno, ha espresso la propria soddisfazione per l'ottima riuscita dell'iniziativa, sottolineando nel contempo, il valore della collaborazione tra la varie associazioni, istituzioni e cittadini. Un percorso che va sicuramente condiviso ed incentivato, per rendere migliore la società civile al fine di prevenire e salvaguardare l'immagine e l'incolumità fisica delle donne che sono, e rappresentano, il fulcro centrale dell'unità del focolare domestico.

«La solidarietà -ha dichiarato Alessandra Polimeno- nasce dalle persone che scelgono di esserci e di contribuire concretamente. Vedere così tanta partecipazione ci riempie di speranza e ci conferma che il nostro territorio è pronto a fare rete per sostenere le donne che hanno bisogno di aiuto. Ringrazio il Rotaract Locri, il Rotaract Distretto 2102, tutti i volontari, la nostra squadra dell'Associazione 5D e ogni singolo partecipante che ha scelto di condividere questa importante iniziativa. Insieme possiamo costruire una comunità nella quale nessuna donna si senta più sola.»

Le parole della Presidente hanno raccolto l'applauso dei numerosi presenti, testimoniando come il progetto del futuro centro antiviolenza rappresenti una risposta concreta a un'esigenza sempre più sentita sul territorio.

Il Centro Antiviolenza nascerà presso il Parco Commerciale “La Galleria” del Gruppo Ferrigno. Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda la sede del nuovo Centro Antiviolenza che sorgerà all'interno del Parco Commerciale “La Galleria” del Gruppo Ferrigno, sito sulla S.S. 106 Jonica, ad un paio di chilometri dal centro abitato di Bovalino Marina.

La posizione, facilmente raggiungibile è inserita in un contesto strategico, consentirà di offrire uno spazio protetto e facilmente accessibile alle donne che necessitano di sostegno, garantendo accoglienza, consulenza professionale e percorsi personalizzati.

L'apertura del centro rappresenterà un importante passo avanti per tutta la Locride, rafforzando la rete dei servizi dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne.

Un territorio che sceglie la solidarietà. La grande partecipazione registrata durante la “Pizza Solidale” dimostra come il tema della violenza di genere coinvolga sempre più cittadini, associazioni e giovani impegnati nel volontariato. L'evento ha evidenziato il valore del lavoro di squadra tra Associazione 5D, Rotaract Locri e Rotaract Distretto 2102, confermando che la collaborazione tra realtà associative può trasformarsi in un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà. L'auspicio degli organizzatori è che questa iniziativa rappresenti soltanto il primo tassello di una lunga serie di appuntamenti dedicati alla promozione della cultura del rispetto, della dignità e della tutela delle donne, accompagnando l'imminente apertura del nuovo Centro Antiviolenza sulle donne a Bovalino che, ci auguriamo, possa vedere presto la luce.