Catanzaro, consegnato il vessillo al XV Centro di Mobilitazione Calabria della Croce Rossa Italiana

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Solenne cerimonia a Catanzaro: consegnato il vessillo al XV centro di mobilitazione Calabria del corpo militare della Croce Rossa Italiana CATANZARO, 4 luglio 2026 – Nella giornata di ieri presso i locali del Comitato Regionale CRI Calabria in località Germaneto di Catanzaro, si è svolta la Cerimonia di Consegna del Vessillo del XV Centro di Mobilitazione (CDM) Calabria del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. L’evento ha sancito un momento di altissimo valore identitario, storico e morale per il Comando, simboleggiando la continuità dei valori di fedeltà, spirito di servizio e abnegazione che da sempre contraddistinguono il personale in uniforme della Croce Rossa. Il Vessillo rappresenta non solo l'emblema dell'unità operativa sul territorio calabrese, ma anche il legame indissolubile con la Patria e il supporto incondizionato alle istituzioni e alla popolazione in tempo di pace e di emergenza. Alla cerimonia, svoltasi in un clima di profonda solennità, hanno preso parte le massime autorità civili e militari del territorio, a testimonianza del forte sinergismo istituzionale; erano presenti il Vice Prefetto di Catanzaro, Dott.ssa Lucia Fratto, il Capitano Benito Curto del 2° Reggimento AVES “Sirio” dell'Esercito Italiano e il Capitano Salvatore Manzitto, in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro. Di fianco alla numerosa componente del Corpo Militare, anche una cospicua rappresentanza del Corpo delle Crocerossine con a capo l’Ispettrice Regionale, Sorella Fabiano. A rappresentare la componente civile dell’Associazione c’erano il Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana, Gianfranco Arcuri, unitamente ai Presidenti dei Comitati territoriali di Crotone, Sergio Monteleone, e Lamezia Terme, Andrea Parisi, più una delegazione del Comitato Basso Ionio Catanzarese composta dal consigliere dei giovani Mattia Nesci e dal volontario Franco Pasquale, a dimostrazione della compattezza e dell'unità d'intenti di tutte le articolazioni della CRI. Durante la cerimonia, il Comandante del XV Centro di Mobilitazione Calabria, Capitano Silvestro Passarelli, ha espresso il proprio orgoglio con queste parole: «La consegna del Vessillo al XV Centro di Mobilitazione non è un mero atto formale, ma l'atto solenne con cui si ridesta e si consolida lo spirito di corpo dei nostri militari. Questo vessillo, che da oggi guiderà le nostre attività, racchiude in sé il sacrificio, la disciplina e la dedizione scientifica al dovere che i nostri uomini e donne profondono quotidianamente sul campo. Sotto questa insegna, il XV Centro di Mobilitazione Calabria rinnova il proprio giuramento di fedeltà ai principi della Croce Rossa e alle istituzioni della Repubblica, confermandosi presidio pronto, efficiente e instancabile al servizio della collettività e a supporto delle Forze Armate dello Stato». Il XV Centro di Mobilitazione Calabria ieri ha scritto una pagina fondamentale della sua storia recente, riaffermando il proprio ruolo di componente ausiliaria delle Forze Armate, pronta a operare con la consueta prontezza operativa e rigore logistico-operativo.