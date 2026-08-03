Bovalino: In onore di San Francesco di Paola, incontro con la Guardia Costiera e programma della festa patronale 2026.

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dal 4 al 9 agosto il Sacro Mantello del Santo sarà custodito nella Parrocchia San Nicola di Bari.

Bovalino si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa e civile della comunità: la Festa di San Francesco di Paola 2026, in programma dal 4 al 9 agosto. L’edizione di quest’anno assume un significato ancora più speciale grazie alla presenza del Sacro Mantello, reliquia legata al Santo, che sarà esposta alla venerazione dei fedeli presso la Parrocchia San Nicola di Bari. La manifestazione è promossa con il patrocinio del Comune di Bovalino e con l’impegno dell’Associazione San Francesco di Paola APS, realtà attiva nella valorizzazione delle tradizioni religiose, culturali e sociali del territorio.

Oggi c’è stata la visita alla Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera di Bovalino. Infatti, nella mattinata, una delegazione composta da rappresentanti della comunità religiosa e dell’Associazione San Francesco di Paola APS si è recata presso gli uffici della Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera di Bovalino per fare una sentita visita di cortesia in vista dell’ormai imminente festa patronale di Bovalino.

L’incontro, caratterizzato da un clima di cordialità e partecipazione, è stato occasione per porgere un saluto istituzionale al personale della Guardia Costiera e consegnare un omaggio al Comandante proprio in vista dei prossimi festeggiamenti patronali. Questo gesto rinnova il forte legame tra la comunità di Bovalino, il mare e San Francesco di Paola, figura profondamente radicata nella spiritualità calabrese.

La devozione verso San Francesco di Paola, patrono della gente di mare, è particolarmente intensa nelle località costiere della Calabria. Il Santo è infatti riconosciuto come protettore e patrono della gente di mare, titolo che richiama la sua storica vicinanza ai pescatori, ai marinai e a quanti operano quotidianamente lungo le coste. Nel corso della visita è stato espresso un pensiero di gratitudine verso gli uomini e le donne della Guardia Costiera, impegnati ogni giorno nella tutela della sicurezza marittima, nel soccorso in mare e nella protezione del litorale ionico. Affidare a San Francesco di Paola la protezione di chi svolge questo servizio rappresenta una tradizione che unisce fede, riconoscenza e senso di comunità.

Il 2026 sarà un anno da ricordare perché ad essere presente a Bovalino sarà il sacro mantello del Santo, uno degli elementi più legati alla sua figura e più attesi e venerati dai fedeli. La reliquia sarà accolta nella Chiesa San Nicola di Bari, guidata dal parroco don Giuseppe Sgarbossa, e costituirà il centro di momenti di preghiera, celebrazioni liturgiche e incontri dedicati alla riflessione sulla figura del Santo. La presenza del Mantello rappresenta un’occasione rara per approfondire la conoscenza della spiritualità francescana paolana e per rafforzare il senso di appartenenza della comunità bovalinese.

Programma della Festa di San Francesco di Paola a Bovalino.

A collaborare con la parrocchia c’è, ormai da anni, l’Associazione San Francesco di Paola Bovalino APS, che svolge un ruolo centrale nell’organizzazione dei festeggiamenti patronali. L’associazione opera come realtà di volontariato impegnata nella promozione di:

– eventi religiosi in onore di San Francesco di Paola;

– iniziative culturali legate alla tradizione calabrese;

– attività sociali e di aggregazione comunitaria;

– progetti di valorizzazione del territorio di Bovalino.

Tra i riferimenti dell’associazione figura Francesco Cutugno, impegnato nelle attività organizzative e nella promozione delle iniziative dedicate al Santo patrono. La visita di oggi alla Delegazione di spiaggia rappresenta un legame particolare tra Chiesa ed Istituzioni, un legame che unisce fede, mare e territorio.

In una comunità profondamente legata al mare, la figura di San Francesco di Paola continua a rappresentare un punto di riferimento spirituale, culturale e umano, capace di unire generazioni diverse nel segno della devozione, della solidarietà e dell’amore per il territorio di Bovalino.

(nella foto da sx a dx: Nunzio Gelonese, Francesco Cutugno, Do Giuseppe Sgarbossa ed il Cte la delegazione di spiaggia di Bovalino)