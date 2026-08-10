Riccione: “Da Vinci Lounge Pizza Gourmet” entra nella Best Pizza World Top 100 Italy 2026

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Da una piccola pizzeria d’asporto a un progetto gastronomico capace, in soli tre anni, di conquistare il 66° posto tra le migliori pizzerie d’Italia. È la storia di Stefano Magro, 34enne calabrese, Chef, Maestro Pizzaiolo e fondatore di Da Vinci Lounge Pizza Gourmet di Riccione, entrato ufficialmente nella Best Pizza World Top 100 Italy 2026. Un riconoscimento che premia un percorso professionale iniziato molto prima della nascita del locale e costruito attraverso esperienza, studio, ricerca e una convinzione precisa: pizza e cucina non sono due mondi separati, ma possono incontrarsi per dare vita a un’unica esperienza gastronomica. Una passione iniziata a 14 anni Nato a Catanzaro, Stefano Magro entra nel mondo della ristorazione quando ha appena 14 anni: “Ho iniziato molto giovane e ho capito quasi subito che la ristorazione non sarebbe stata semplicemente un lavoro. Da quel momento ho cercato di imparare il più possibile, facendo esperienza sul campo, studiando, sperimentando e cercando continuamente di migliorarmi”. Un percorso che negli anni lo porta a sviluppare una doppia identità professionale: Chef e Maestro Pizzaiolo. Ed è proprio l’incontro tra queste due competenze a diventare uno degli elementi distintivi del progetto Da Vinci Pizza Gourmet. Da Vinci nasce proprio dalla volontà di mettere in comunicazione questi due mondi. Troppo spesso, quando si parla di pizzeria, la cucina viene considerata secondaria. Io credo invece che possa contribuire in maniera determinante a costruire un’esperienza gastronomica più completa». La pizza diventa così il punto di incontro tra tecnica, creatività e ricerca: “Per me la pizza non è mai stata soltanto acqua, farina e lievito. È una forma di espressione, attraverso la quale posso raccontare un’idea, lavorare sugli abbinamenti e trasmettere emozioni. Il mio percorso da Chef mi permette di guardare alla pizza anche con gli occhi della cucina, creando un dialogo continuo tra questi due mondi”. “Da Vinci – L’Arte del Gusto”: dove nasce il progetto La svolta imprenditoriale arriva cinque anni fa, quando Magro decide di rilevare una piccola pizzeria d’asporto a Miramare. Nasce così Da Vinci – L’Arte del Gusto, primo capitolo del progetto che negli anni successivi si sarebbe evoluto nell’attuale Da Vinci Lounge Pizza Gourmet: “Era una realtà molto piccola, ma per me rappresentava un passo enorme. Avevo finalmente la possibilità di mettere in pratica le mie idee e costruire qualcosa che portasse la mia identità. È lì che è iniziato realmente il progetto Da Vinci”. Il nome racchiude fin dall’inizio la volontà di legare il mondo gastronomico a quello dell’arte e della creatività. I primi risultati non tardano ad arrivare. Nel 2022, Magro riceve l’Attestato di Riconoscimento del Gran Premio della Ristorazione, nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Des Bains di Riccione, conferitogli personalmente dal critico enogastronomico Pierantonio Bonvicini. “Quel riconoscimento ha avuto per me un significato particolare. Arrivavo da una piccola pizzeria d’asporto e vedere valorizzato il lavoro che stavo portando avanti mi ha dato ancora più motivazione per continuare a far crescere il progetto”. Nel corso del suo percorso professionale Magro diventa inoltre istruttore della Pizza Italiana Academy e partner del Molino Quaglia, esperienze che contribuiscono ad ampliare ulteriormente la sua formazione e la ricerca nel mondo degli impasti. L’evoluzione: ecco “Da Vinci Lounge Pizza Gourmet” Con il passare del tempo, la prima pizzeria comincia a non essere più sufficiente per esprimere la visione gastronomica maturata da Magro: “Sentivo l’esigenza di creare qualcosa che rappresentasse pienamente la mia idea di ristorazione. Non volevo semplicemente una pizzeria più grande: desideravo un locale nel quale poter mettere insieme ciò che avevo costruito negli anni e far convivere realmente la mia esperienza da Chef con quella da Maestro Pizzaiolo”. Da questa visione nasce a Riccione Da Vinci Lounge Pizza Gourmet. Un progetto nel quale la pizza rimane protagonista, ma dialoga con una proposta di cucina più ampia, attraverso la ricerca delle materie prime, lo studio degli abbinamenti e l’attenzione all’esperienza complessiva dell’ospite. “La pizza è il cuore del Da Vinci, ma non volevo che fosse l’unico linguaggio del locale. Pizze gourmet, burger artigianali e carni selezionate cotte alla griglia fanno parte di un’unica filosofia gastronomica. Il mio obiettivo è sempre stato quello di creare un luogo in cui la qualità della pizzeria e quella della cucina avessero la stessa importanza”. Anche il nome Da Vinci, mantenuto dalla prima attività, continua a raccontare questa filosofia: “Ho scelto questo nome perché considero la cucina una forma d’arte. Ogni pizza per me è come una tela bianca, sulla quale lavorare con colori, profumi, consistenze e sapori. Da questa idea nasce anche il nostro slogan: ‘Dipingiamo il gusto’”. Il 66° posto nella Best Pizza World Top 100 Italy 2026 A soli tre anni dalla nascita di Da Vinci Lounge Pizza Gourmet, arriva uno dei risultati più importanti del percorso: l’ingresso nella Best Pizza World Top 100 Italy 2026, con il 66° posto nella classifica nazionale. La graduatoria viene elaborata attraverso il Best Pizza Index (BPI®), un indice che considera diversi elementi legati all’esperienza, alla reputazione e al posizionamento delle pizzerie, andando oltre il semplice numero delle recensioni. Proprio questo aspetto rende il risultato particolarmente significativo per una realtà così giovane. “Essere al 66° posto in Italia è un’emozione enorme, ma il vero traguardo per me è esserci arrivati al terzo anno di attività. Costruire un nome e una reputazione richiede tempo. Essere già presenti in una Top 100 nazionale significa che siamo riusciti in pochi anni a creare un’identità riconoscibile e, soprattutto, a conquistare la fiducia dei nostri clienti”. Per Magro, infatti, la crescita del Da Vinci Lounge Pizza Gourmet passa prima di tutto dalla soddisfazione delle persone che scelgono il locale: “La reputazione non si costruisce da un giorno all’altro. Si costruisce cliente dopo cliente, servizio dopo servizio. Vedere persone che tornano, che parlano di noi e che consigliano Da Vinci è sempre stata la conferma più importante del lavoro che stiamo facendo”. Il 66° posto nella classifica nazionale è un risultato che Magro vuole condividere con le persone che hanno contribuito alla crescita del progetto: “Questo riconoscimento non è soltanto mio, ma appartiene a tutta la squadra di Da Vinci Lounge Pizza Gourmet. Dietro ciò che arriva ogni sera ai nostri tavoli c’è il lavoro di tante persone che condividono con me attenzione, professionalità e voglia di crescere”. E poi ci sono i clienti: “A loro va il mio grazie più grande. Sono loro che ci hanno dato fiducia e che continuano a sceglierci. Essere entrati nella Top 100 dopo soli tre anni racconta anche il rapporto che siamo riusciti a costruire con il nostro pubblico”. Dalla piccola pizzeria d’asporto alla Top 100 italiana Cinque anni separano l’inizio dell’avventura imprenditoriale di Stefano Magro dal riconoscimento ottenuto oggi: “Prima Da Vinci – L’Arte del Gusto, la piccola pizzeria d’asporto di Miramare. Poi l’evoluzione del progetto e la nascita a Riccione di Da Vinci Lounge Pizza Gourmet. Oggi il 66° posto nella Best Pizza World Top 100 Italy 2026”. “Quando ripenso alla realtà da cui sono partito e guardo dove siamo oggi, provo sicuramente orgoglio. Ma non considero la Top 100 un punto di arrivo. Al contrario, la considero una responsabilità e uno stimolo a continuare a studiare, ricercare e migliorare. In questi anni da imprenditore ho visto un piccolo progetto crescere e trasformarsi nel Da Vinci di oggi, fino a raggiungere un risultato che qualche anno fa sembrava lontanissimo”. Ma la cosa che conta di più non è cambiata: “Voglio emozionare le persone attraverso quello che creo. Perché, al di là dei premi e delle classifiche, la soddisfazione più grande rimane vedere un cliente uscire dal Da Vinci con il sorriso e con la voglia di tornare”.