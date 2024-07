Addio a Francesco Pastore e Francesco Ferraro, due carabinieri vittime di un grave incidente nel dalernitano

Nella tranquillità interrotta solo dai suoni della notte, un drammatico incidente stradale ha spezzato due giovani vite nel Salernitano. Due membri dell'Arma dei Carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore di 25 anni e l'appuntato scelto Francesco Ferraro di 27 anni, hanno perso tragicamente la vita mentre percorrevano la strada statale 19, un'arteria vitale che unisce i comuni di Eboli e Campagna.

Il sinistro si è verificato quando la vettura dei militari è stata coinvolta in un devastante impatto con una Ranger Rover che procedeva nella direzione opposta. L'urto ha provocato la morte immediata del carabiniere al lato passeggero e di quello seduto sul sedile posteriore. Un terzo carabiniere, al volante, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Eboli, dove attualmente si trova in prognosi riservata.

La violenza dell'impatto non si è fermata qui: la Ranger Rover, fuori controllo, ha proseguito la sua corsa fino a collidere con un'altra autovettura, il cui conducente, un anziano di 75 anni del luogo, è ora ricoverato all'ospedale di Battipaglia, anche lui in prognosi riservata. Nel veicolo responsabile dell'impatto iniziale viaggiavano una 31enne e una 18enne, entrambe di Campagna, le quali sono state portate all'ospedale di Oliveto Citra per le cure del caso.

Sul teatro dell'accaduto si è tempestivamente intervenuti con sei autoambulanze e squadre di vigili del fuoco, oltre al personale del 118, che hanno operato senza sosta per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l'area dell'incidente. La comunità del Salernitano piange oggi la perdita di due suoi servitori, uomini in divisa che hanno dedicato la loro vita al servizio degli altri e che lasciano un vuoto incolmabile nelle famiglie, negli amici e nei colleghi.

L'incidente ha toccato l'intera comunità, lasciando un senso di lutto e di interrogativi sulle cause che hanno portato a tale catastrofe. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica precisa dell'evento e per comprendere come prevenire che tragedie simili si ripetano in futuro.

Le strade che uniscono le nostre comunità sono spesso teatro di gioie e dolori, ma questa notte, il tratto che collega Eboli a Campagna è diventato scenario di un infausto destino. Il ricordo di Pastore e Ferraro resterà indelebile nel cuore di chi li ha conosciuti e nella storia dell'Arma dei Carabinieri, a testimonianza del loro sacrificio.