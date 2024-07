L’ex fenomeno della NHL e compagno della tennista Aryna Sabalenka ci lascia all'improvviso a soli 42 anni: il ricordo di una carriera leggendaria e di un spirito indomito."

MINSK, 19 MAR - Il mondo dello sport è stato colpito da una triste notizia: Konstantin Koltsov, ex stella del hockey su ghiaccio e compagno della nota tennista Aryna Sabalenka, si è spento improvvisamente all'età di 42 anni.

Conosciuto per la sua velocità sul ghiaccio e per la sua capacità di fare gioco, Koltsov è stato una figura di spicco nel panorama dell'hockey, lasciando un'impronta indelebile nella lega professionistica NHL, in particolare con la squadra dei Pittsburgh Penguins.

Cresciuto nelle giovanili dell'hockey bielorusso, Koltsov ha fatto il salto nelle leghe maggiori con determinazione e talento. La sua carriera è stata costellata di successi, tra cui numerose presenze nella nazionale bielorussa, partecipazioni olimpiche e campionati mondiali. Era noto non solo per la sua abilità tecnica ma anche per la sua leadership in pista, fungendo da guida per i compagni di squadra sia dentro che fuori dal ghiaccio.

Al di là del ghiaccio, Koltsov è stato una figura amata e rispettata, con un impatto che andava oltre le sue prestazioni sportive. La sua relazione con Aryna Sabalenka, attuale numero 2 del mondo nel tennis femminile, era seguita con affetto dai fan di entrambi gli atleti.

La notizia del suo passaggio è stata un duro colpo per la comunità sportiva. "Siamo in lutto", ha espresso la federazione bielorussa di hockey, riflettendo il sentimento di shock e tristezza che ha pervaso gli amanti dell'hockey e dello sport in generale. Nonostante la mancanza di dettagli sulle circostanze del suo decesso, il rispetto e l'amore per Koltsov rimangono palpabili.

Il lascito di Konstantin Koltsov non si limiterà ai record e alle statistiche; sarà ricordato per il suo spirito combattivo, la sua dedizione al gioco e il calore umano che portava con sé. In questo momento di dolore, ci uniamo al cordoglio della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Riposa in pace, Konstantin.