Africo-Calcio: Pareggio giusto nel derby tra Bovalinese e San Luca (1-1)

Una differenza di categoria (Eccellenza per il San Luca e Promozione per la Bovalinese), che in campo non si è notata per nulla e ciò ha dato vita ad un incontro intenso e vivace sia nel gioco che nell’agonismo messo in campo dai calciatori di entrambe le squadre.

Pochissime le occasioni da rete, con gioco che ristagna soprattutto nella zona del centrocampo.

La partita inizia subito in salita per la squadra di mister Silvio Frascà (Bovalinese), perché al 16’ del primo tempo gli amaranto rimangono in dieci a causa dell’espulsione decretata dall’arbitro, Signor Frascà (solo omonimo del tecnico amaranto) di Locri, nei confronti di Coffa (Bovalinese) per un evidente fallo nei confronti del giallorosso Morris che si apprestava ad entrare indisturbato in area per trovarsi solo davanti a Galluzzo.

La conseguente punizione dal limite non ha però sortito effetti.

L’inferiorità numerica, anche se evidente, non è determinante nel prosieguo dell’incontro, merito di mister Frascà che ha ben ridisegnato in campo le geometrie e l’assetto tecnico-tattico della sua formazione, tant’è che alla mezz’ora di gioco è Carbone (Bovalinese) ad andare in rete, ma è costretto a vedersi annullato il goal realizzato in solitario davanti al portiere del San Luca Bottino, posizione che secondo il segnalinee prima e l’arbitro dopo era di evidente fuorigioco.

Il primo tempo trascorre in maniera tranquilla, senza particolari sussulti, e con un gioco che ristagna, come dicevamo prima, nella zona centrale del campo e senza colpo ferire.

Nella seconda frazione di gioco il San Luca, guidato dalla panchina dal direttore sportivo Antonino Laganà (il mister Maurizio Lanzaro era presente, ma impossibilitato a sedere sulla panchina per probabili disguidi legati all’arrivo del transfer dalla Spagna), hanno impresso una maggiore intensità agonistica rispetto al primo tempo e si sono fatti vedere più spesso nella metà campo dei padroni di casa, comportamento che ha prodotto il frutto al 7’ s.t. grazie ad un autogol realizzato da Calderone (Bovalinese), che nel tentativo di anticipare un attaccante giallorosso (Morris) ha deviato nella propria porta la palla trovandosi a pochi passi dall’incolpevole Galluzzo (0-1).

Gli amaranto non si danno per vinti e cominciano ad attaccare a testa bassa cercando di sfruttare soprattutto le due fasce, e seppur in inferiorità numerica tentano in vari modi di raggiungere il pari riuscendoci soltanto alla fine, sul filo di lana.

Pari che arriva, come già accennato, in occasione dell’ultimo assalto, quando a seguito di un calcio d’angolo battuto dalla destra è il capitano Dionigi Placanica a saltare di testa e a schizzare la palla che viene indirizzata nell’angolo alla sinistra di Bottino (che era pronto alla presa), sulla traiettoria si avventa però come un falco Giampaolo che intercetta ed insacca per l'1-1 finale.

Il prossimo turno (mercoledì prossimo) gli amaranto di mister Frascà saranno di scena a Gioiosa Jonica, mentre domenica prossima, a San Luca, i giallorossi affronteranno sempre il Gioiosa Jonica per l’ultima partita del triangolare del girone 12.

Al termine dell’incontro nessun commento da parte del presidente del San Luca, l’Avv. Francesco Giampaolo, ancora in silenzio stampa per le note vicende legate alla finale playout contro il Locri ed il successivo ricorso di cui ancora non si conoscono le motivazioni.

Soddisfazione invece dall’altra parte, ossia dalla dirigenza della Bovalinese, sia per la bella prova condotta per circa 75’ in inferiorità numerica che per la convincente prova dei ragazzi che fino alla fine non hanno mai mollato credendo fermamente nel raggiungimento almeno del pareggio… e così è stato!

Le formazioni:

Bovalinese: Galluzzo 6; Orlando 7; Placanica 7,5; Gianpaolo D. 7,5; Calderone 6 (29’ s.t. Varacalli 6); Gianpaolo F. 6,5 (32’ S.T. Gaudio 6); Carbone 7 (34’ s.t. Nirta 6); Giorgi 6 (18’ s.t. Rechichi 6); Gliozzi 7; Coffa 5,5; Federico 7 (16’ s.t. Strati 6,5). All. S. Frascà 7

San Luca: Bottino; Catalani 6,5; Strumia 6,5; Carbutti 6; Milazzo 6,5 (22’ s.t. Pasqualino 6); Ortiz 6; Morris 7; Kokanzo 6; Fernandez 6; Laganà 6,5; Sarmiento 6. All. Laganà (in sostituzione di M. Lanzaro) 6,5

Arbitro: Aldo Frascà Sz di Locri 7

Assistenti: Alessandro Crucitti, Sz di Reggio Calabria 6,5 e Luigi Catanoso, Sz. di Reggio Calabria 6,5.

Coppa Italia Dilettanti. Incontro tra Bovalinese e San Luca 1 - 1

Il film fotografico della partita.