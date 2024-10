Agguato mortale a Pisa: uomo ucciso davanti al figlio in frazione Oratoio

Un tragico evento sconvolge la periferia pisana: un cittadino di origini albanesi freddato a colpi di pistola sotto gli occhi del figlio

PISA - Terrore nella frazione Oratoio, alla periferia di Pisa. Ieri sera, intorno alle 21:00, un uomo di 37 anni è stato brutalmente assassinato a colpi di arma da fuoco davanti al figlio.



L'uomo, un cittadino di origini albanesi, si trovava a bordo di un furgone parcheggiato nel cortile della sua abitazione quando è stato colpito mortalmente.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine, con la squadra mobile e la polizia scientifica impegnate nei rilievi del caso.



La polizia municipale ha rapidamente chiuso l'accesso alla strada per garantire la sicurezza dell'area e facilitare le indagini.

Testimonianze Scioccanti: Sei Spari e Fuga in Scooter

Secondo le prime testimonianze raccolte, almeno sei colpi di pistola sono stati uditi nella zona.



Testimoni oculari riportano di aver visto due persone fuggire rapidamente dalla scena del crimine a bordo di uno scooter, lasciando dietro di sé sgomento e paura.

Non è ancora chiaro quale sia il movente dell'omicidio. Le autorità stanno cercando di capire se l'evento possa essere riconducibile a faide interne o a regolamenti di conti.



Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso e non si esclude nessuna pista.

La Comunità Locale Sotto Shock

Il tragico episodio ha avuto un impatto devastante sulla comunità locale, già radunata per partecipare alla tradizionale processione per la Madonna del Santo Rosario.



La manifestazione, che doveva essere un momento di celebrazione e raccoglimento, è stata sospesa all'improvviso.



Don Massimiliano, il parroco della chiesa locale, ha espresso il suo dolore sui social: “Al suono gioioso delle campane si è mischiato lo scoppio freddo di colpi mortali. Non abbiamo fatto la nostra processione stasera, e siamo tornati alle nostre case velocemente, frastornati, stupiti, incuriositi, spaventati...”

Le Indagini Continuano: Movente Ancora Sconosciuto

Le forze dell'ordine stanno lavorando intensamente per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili dell'omicidio.



L'uso di un'arma da fuoco in una zona residenziale e l'esecuzione in pieno stile di un agguato premeditato suggeriscono che potrebbe trattarsi di un crimine legato ad ambienti malavitosi, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente la polizia.



La sicurezza dei cittadini rimane la priorità, e le autorità rassicurano la popolazione sull'impegno per risolvere rapidamente il caso.