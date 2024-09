Al Campanella di Badolato i saluti della nuova dirigente Susanna Mustari

“Ad agosto, dopo due anni di lavoro intensi e proficui, ci eravamo salutati con - non lo nego - un velo di tristezza.

Oggi, a distanza di qualche mese, mi ritrovo ancora una volta a dirigere l'IC Tommaso Campanella di Badolato e Santa Caterina, seppur temporaneamente.

Questo mi riempie di orgoglio e di gioia; ancora una volta è come un rientro a casa: due comunità educanti accoglienti, due Amministrazioni Comunali oltremodo attente, efficienti e sensibili ai problemi della scuola, un corpo docente con tanto entusiasmo per il lavoro, un personale ATA rinnovato e, naturalmente, i nostri meravigliosi bambini e ragazzi, verso i quali sono indirizzati tutti i nostri sforzi e la nostra azione educativa.”



Sono queste le prime dichiarazioni della Dirigente Susanna Mustari, per la terza volta alla guida dell’IC di Badolato con plessi sui due comuni sopra citati.

L’Istituto, ricordiamolo, è composto dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di Primo Grado.

Moltissime sono le attività e i progetti che sono stati svolti nel corso di questi anni: “Super Cittadino digitale”, “Il primo soccorso a scuola”, “Io leggo perché”, “Alla larga dai pericoli”, “Noi Magazine”, “Popotus”, “I giochi matematici”, orientamento musicale, progetti di recupero di matematica, italiano e inglese, “Thriatlon”, progetti PON e PNRR.



“Questi – continua la Dirigente Mustari - solo per citarne alcuni.

Stanno per partire i corsi di formazione per alunni e docenti previsti dal PNRR, DM 65 e DM 66, abbiamo tanti progetti in cantiere rientranti nel Piano estate e la nostra offerta formativa si arricchisce ulteriormente.

Da quest’anno scolastico entrano in vigore le Nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica che si configurano come un approfondimento coerente di tematiche costituzionali accanto ai concetti di responsabilità individuale ed educazione al rispetto.

L’intento del legislatore è, chiaramente, quello di porre le competenze dello studente al centro dell’azione didattico-educativa, favorendo l'inclusione, in particolar modo nelle situazioni di disabilità e marginalità sociale.

Il nostro Istituto, da sempre molto attento alle pratiche inclusive, è pronto a raccogliere questa nuova sfida per il miglioramento continuo, soprattutto con l’impegno dei docenti, chiamati a svolgere un ruolo delicatissimo in contesti spesso difficili.

Auguri, quindi, un buon anno scolastico a tutti Noi: ai Docenti, alle famiglie, al nostro nuovo Direttore SGA, la dott.ssa Francesca Masucci, a tutto il personale di segreteria, fulcro del corretto funzionamento amministrativo della nostra scuola, ai collaboratori scolastici che curano l'igiene dei luoghi di lavoro e, soprattutto, ai nostri Alunni e alle nostre Alunne: possa essere per tutti un anno sereno, ricco di nuove esperienze di crescita professionale ed umana”.