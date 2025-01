Al Mondadori Bookstore di Napoli verrà presentato il libro “Carlotta e i nemici invisibili” con Miriam Candurro e Andrea Barzini

Sabato 25 gennaio 2025 alle ore 16.00, la libreria Mondadori Bookstore di Napoli ospiterà Andrea Barzini, rinomato regista, sceneggiatore, documentarista, scrittore e artista, che presenterà il suo nuovo libro per l’infanzia scolare “Carlotta e i nemici invisibili”.

Situata presso la Galleria Umberto I, la libreria offre oltre 148.000 volumi spaziando dai grandi classici ai best seller fino ad arrivare all’area We are Junior che include libri per bambini, giochi didattici e fiabe illustrate per stimolare la fantasia dei più piccoli. Non c’è posto migliore di questo per scoprire il mondo della letteratura per l’infanzia attraverso gli occhi di un grande autore, che per l’occasione dialogherà con i ragazzi in un laboratorio creativo e di lettura, esplorando ed analizzando insieme a loro le tematiche e i valori che si celano dietro le mille peripezie della piccola peste Carlotta. L'incontro offrirà l'opportunità di stimolare la fantasia e la creatività dei partecipanti, rendendo la lettura un'esperienza interattiva e coinvolgente.

L’evento acquisirà un valore aggiunto grazie alla partecipazione della nota attrice Miriam Candurro, che affiancherà Barzini durante la presentazione e darà voce alle letture.