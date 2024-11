Al Teatro Serra debutta “Terra” reality show da fine del mondo

Al Teatro Serra di Napoli debutta “Terra”, apocalissi tra fede e scelta di Roberto Caccioppoli, in scena con Riccardo Marotta e Sara Missaglia. Dal 13 al 15 dicembre a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793.

Debutta al Teatro Serra di Napoli “Terra”, reality show apocalittico a cura di “Fare Arte & Cultura” e Theatron 2.0. Di Roberto Caccioppoli, sul palco con Riccardo Marotta e Sara Missaglia. Musiche Tommy Grieco. Luci Sebastiano Cautiero. Scene Fiorentina Mercaldo. Costumi Benedetta Rustici. Maschere Luca Arcamone. Assistente Gianluca Passarelli. Dal 13 al 15 dicembre (venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 18:00) a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793.

Cosa accadrebbe se in un futuro post-apocalittico il nostro pianeta fosse completamente sommerso dai rifiuti in plastica? E se l’unica possibilità di ripopolarlo e salvarlo fossero gli ultimi due “uomini” rimasti?

“Lo spettacolo nasce dall’esigenza di raccontare il nostro tempo: un’epoca segnata dal consumo e dallo sfruttamento smodato, che stanno distruggendo l’ambiente – dice l’autore – Abbiamo immaginato un’umanità regredita a livello animalesco, votata alla mera sopravvivenza, arricchendo il linguaggio teatrale, con quello multimediale”.

Protagonisti due cugini – Gennaro e Antonio – rispettivamente un pastore e un contadino, originari di una imprecisata regione del sud del mondo, dal linguaggio grezzo e dai comportamenti animaleschi. In seguito alla promessa di un nuovo mondo arrivata in sogno come un’apparizione, decidono di imbarcarsi alla ricerca di un nuovo mondo, trascorrendo diversi giorni nella stiva di una nave, in attesa che la profezia si avveri. E in effetti, qualcosa accade: Lilith, la prima donna, innamorata del genere umano, scende sulla Terra e offre loro un’arma e un alberello da piantare una volta giunti alla Terra Promessa ma, in cambio del sospirato “piano de cuoppo” e di una nuova vita, verranno coinvolti in un reality show dal titolo “Seven Eden” che li metterà l’uno contro l’altro, pronti ad uccidersi. Riusciranno a salvarsi? C’è qualcuno che, a loro insaputa, tesse le fila di questa tragica avventura?

Il racconto è strutturato su due livelli simbolici e altrettanti scenari fisici: uno epico rappresentato dalla catastrofe ambientale pervasa da profezie, divinità e viaggi fantastici ambientato in una squallida stiva ed uno umano, rappresentato da due “eroi” – quasi due maschere sfatte della commedia dell’arte – ridicoli, goffi, palesemente impreparati ad affrontare il proprio viaggio, destinati ad incarnare dei Caino e Abele contemporanei che la divinità femminile Lilith trasformerà, simbolicamente, da animali in uomini.

L’ambito “piano di sopra” è una realtà aumentata di luci accecanti, musiche assordanti e tanto verde. Costantemente sorvegliato da telecamere. Abbandonati a se stessi, controllati, manipolati e messi alla prova, i due cugini saranno schiavi delle proprie scelte. “Terra” è il racconto di un viaggio verso l’ignoto ma lo sguardo giudicante che induce l’umanità alla ricerca di una vita migliore la costringe anche, come in un loop infernale, a commettere sempre gli stessi errori.

“È un racconto molto contemporaneo, che allo stesso tempo consente di fare un vero e proprio viaggio nella nostra storia più antica” sottolinea ancora il regista.

“Terra”

di Roberto Caccioppoli. Regia, Riccardo Marotta e Roberto Caccioppoli. Con Roberto Caccioppoli, Riccardo Marotta, Sara Missaglia. Musiche, Tommy Grieco. Disegno luci, Sebastiano Cautiero. Scene Fiorentina Mercaldo. Costumi Benedetta Rustici. Maschere Luca Arcamone. Assistente Gianluca Passarelli. Un progetto di FAC (Fare Arte & Cultura) Con il sostegno di Theatron 2.0

Venerdì 13 dicembre 2024, ore 21:00

Sabato 14 dicembre 2024, ore 21:00

Sabato 15 dicembre 2024, ore 18:00

Contatti: [email protected], 347.8051793; Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jOrte8e2GPc